In questo periodo dell’anno, le preparazioni a base di olive sono davvero imprescindibili. È infatti è arrivato il momento della raccolta, che ci permette di godere del loro sapore ai massimi livelli. Non dobbiamo farci intimidire dal fatto di non averle mai trattate, anzi, la ricetta di oggi è davvero alla portata di tutti. Si tratta di un’esplosione di gusto contro il colesterolo con le olive appena raccolte e pronte in forno in pochi minuti. Potremmo mangiarle appena pronte o conservarle sino a un mese, se le mettiamo in frigo dentro un contenitore ermetico.

Come detto però, le olive non sono solo buone, ma anche salutari. Secondo gli esperti di Humanitas, infatti, le olive sarebbero efficaci per ridurre i livelli di colesterolo cattivo. Le sostanze in esse contenute inoltre favorirebbero la generale salute del sistema cardiovascolare.

Ingredienti

500 g olive nere mature;

2 spicchi d’aglio;

2 cucchiai di origano;

sale fino q.b.;

olio extravergine d’oliva q.b.

La produzione di olio e olio d’oliva è molto comune nel nostro paese. Quindi, in questo periodo dell’anno dedicato alla loro raccolta non dovrebbe essere troppo difficile reperirle. Spesso le si trova nei supermercati, ma anche nei mercati e nella vendita diretta. Accertiamoci solo che le olive siano nere e mature, senza troppe ammaccature.

Una volta arrivati a casa mettiamole in uno scolapasta e sciacquiamole con cura. Vogliamo rimuovere ogni residuo di polvere e terra, nonché possibili pesticidi. Mettiamo a bollire dell’acqua, cercando di accelerare i tempi con gli stratagemmi a nostra disposizione. Buttiamoci dentro le olive e facciamole cuocere per 5 minuti.

Versiamo le olive scolate su un canovaccio così da assorbire tutta l’acqua rimasta. Nel frattempo, possiamo tritare due spicchi d’aglio.

Mettiamo poi tutte le olive in una ciotola e versiamoci dentro l’olio, una manciata di sale e l’aglio. Mescoliamo con un mestolo e accendiamo il forno a 160 ° in modalità statica. Quando sarà arrivato a temperatura possiamo infornare le nostre olive disposte uniformemente su una teglia foderata. Lasciamole cuocere per circa 45 minuti, rimestandole almeno una volta durante la cottura.

Una volta pronte, tiriamole fuori dal forno e lasciamole raffreddare prima di servirle. Nell’attesa, bagniamo le olive con dell’altro olio per ammorbidirle. Se desideriamo aggiungere qualche nota di sapore in più, possiamo sempre usare delle fette d’arancia o il più classico peperoncino.

Se ci avanzano delle olive, utilizziamole per preparare una puttanesca rivisitata per stupire tutti con questo ortaggio fresco e salutare.