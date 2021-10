La nostra cucina è ricca di piatti a base di pasta che sono entrati nella storia. C’è la carbonara, copiata, senza successo, in tutto il Mondo. C’è poi la pasta al ragù, ai ceci, all’amatriciana e alla puttanesca. Quest’ultimo piatto è alla base della tradizione napoletana e ha una ricetta ben precisa. Allo stesso tempo conoscere le combinazioni di sapore di questi piatti ci da ampio margine di manovra per sperimentare con altri ingredienti. Potremmo provare la puttanesca rivisitata per stupire tutti con questo ortaggio fresco e salutare che proponiamo oggi. Si tratta di una verdura alla base di numerosi piatti tradizionali, che riuscirà a trasformare questo piatto. La verdura in questione è il peperone, scelto nella sua versione più dolce e meno dolce per creare un perfetto contrasto. Aggiungere qualche sapore speziato e un tocco di mare con acciughe capperi completa l’opera.

Possiamo realizzare questo piatto in pochissimi minuti, affidandoci alla freschezza e alla bontà degli ingredienti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Ingredienti

320 g di spaghetti;

mezzo peperone rosso;

mezzo peperone verde;

1 cipolla;

4 pomodorini;

olive verdi e nere snocciolate;

capperi;

aglio;

8 acciughe;

olio;

sale;

pepe.

La puttanesca rivisitata per stupire tutti con questo ortaggio fresco e salutare

Cominciamo col preparare le verdure a partire dai peperoni. Laviamoli con cura senza dimenticarci delle pieghe dove spesso si nasconde del terreno che altrimenti andrebbe a rovinare il piatto. Una volta rimosso il picciolo e i semi, tagliamo il peperone a listarelle piuttosto sottili. Facciamo lo stesso con la cipolla e tagliamo a metà anche i quattro pomodorini.

Mettiamo dell’acqua a bollire utilizzando le preziose tecniche che ci permettono di risparmiare tempo e denaro. Poi in una padella capiente versiamo un filo d’olio e aggiungiamo la cipolla, l’aglio, i pomodorini, le olive, le acciughe e i capperi. Lasciamo insaporire per qualche minuto a fiamma media. Adesso è il momento di aggiungere i peperoni che andranno solo saltati velocemente. Infatti, lo spessore ridotto ci permette di cucinarli in fretta pur mantenendone la consistenza. Aggiungiamo sale e pepe a piacere, pur ricordandoci che i capperi e le acciughe sono già piuttosto salati.

Se abbiamo già buttato la pasta a questo punto dovrebbe essere pronta. Togliamo l’aglio dalla padella e versiamoci dentro due cucchiai di acqua di cottura. Infine, versiamo la pasta scolata direttamente in padella. Lasciamo che questa assorba tutti i sapori e la fragranza del condimento giusto per qualche minuto. Adesso siamo pronti a servire e già al primo assaggio saremo orgogliosi del nostro piatto.