Un’esplosione di gusto con le caramelle gommose frizzanti e le gelatine di frutta da fare in casa

Cucinare a casa buoni piatti soddisfa il palato ma è anche una necessità. Quando si hanno dei bambini a volte ci si può anche sbizzarrire con dolci di ogni tipo. È bello anche coinvolgere i più piccoli nella preparazione.

Ciò che molti bambini amano mangiare in vari momenti della giornata sono le caramelle. Al contrario delle fette di crostata con marmellata, della torta di mele o al cioccolato sono facilmente disponibili.

Bastano pochi ingredienti per fare le caramelle gommose a casa. Potremo provare ad esempio la ricetta di quelle che dovrebbero scoppiettare in bocca. Ci occorreranno:

100 g di zucchero semolato;

100 ml di bibita alla cola;

3 fogli di colla di pesce oppure 2 g di agar agar;

il succo di mezzo limone;

mezzo cucchiaino di bicarbonato

stampini o una teglia bassa in silicone.

Un’esplosione di gusto con le caramelle gommose frizzanti fatte in casa

Mettiamo in acqua fredda i fogli di colla di pesce per 10 minuti. Ora versiamo in un pentolino la bibita, lo zucchero e il succo di limone. Mescoliamo a fiamma bassa. Al bollore aggiungiamo la gelatina strizzata e mezzo cucchiaino di bicarbonato. Giriamo ancora e cuociamo fino alla densità voluta. Spegniamo e lasciamo raffreddare. Adesso versiamo il composto negli stampini e conserviamo in frigorifero per almeno 10 ore.

Se abbiamo usato una forma grande, al momento di togliere il composto lo divideremo in piccole parti. Le caramelle gommose possiamo mangiarle così e sentire uno scoppiettio in bocca. Potremmo anche passarle nello zucchero.

Se non frizzano come volevamo, possiamo applicare un trucchetto. Mescoliamo in una ciotolina un pizzico di bicarbonato, un pizzico di acido citrico e un cucchiaio di zucchero a velo. Immergiamo le caramelle con l’aiuto di uno stecchino e poi mastichiamole. La reazione chimica degli elementi e la saliva produrrà una sensazione frizzante in bocca.

Gelatine di frutta golose per grandi e piccini

Ci sono bambini e anche adulti che preferiscono mangiare le gelèe. Per farle a casa prepariamo:

100 ml di succo di frutta;

50 g di zucchero;

4 g di agar agar oppure 4 fogli di colla di pesce;

stampi in silicone.

Procediamo mettendo in ammollo i fogli di gelatina nell’acqua fredda. Scaldiamo in un pentolino il succo di frutta e lo zucchero. Mescoliamo fino allo scioglimento e spegniamo il fuoco. Aggiungiamo la gelatina strizzata oppure la polvere di agar agar e giriamo il composto. Versiamolo negli stampini e mettiamoli in frigorifero. Lasciamo addensare qualche ora e poi togliamo le nostre gelèe di frutta. Basterà passarle nello zucchero prima di servirle o metterle nei sacchettini.

Regaleremo alle papille un’esplosione di gusto con le caramelle gommose frizzanti, ma anche con le gelatine di frutta. Stiamo attenti, però, a non abusarne e ricordiamo di lavarci i denti appena possibile.