Chi pensa che l’autunno sia una stagione fredda e triste, potrebbe ricredersi fermandosi ad osservare la bellezza dei mutamenti che avvengono in natura. Boschi, parchi e aree ricche di vegetazione iniziano a tingersi di colori caldi per mostrare uno spettacolo mozzafiato allo sguardo dell’osservatore. Ci sono piante che, oltre alla loro bellezza, portano con sé una antica e lunga tradizione storica che attraversa i tempi e le popolazioni. Per questo motivo varrebbe la pena conoscerle, ammirarle e coltivarle laddove possibile. Un’elegante e calda cascata d’oro in giardino con questa splendida pianta nella stagione autunnale che di seguito ci apprestiamo a conoscere meglio.

Quale effetto fa su corpo e mente il contatto con le piante e la natura

Il contatto con la vegetazione e la cura di un giardino o di uno spazio verde in casa non ha il solo scopo ornamentale. Diversi studi scientifici confermano l’importanza del gardening sulla salute fisica e mentale di chi pratica questa attività rilassante.

Si tratta di una delle 3 attività a costo zero per placare l’ansia e ridurre lo stress. Chi, in questo periodo, desidera coltivare piante per ripopolare il proprio giardino senza spendere soldi in nuovi acquisti, potrebbe sfruttare una efficacissima tecnica autunnale. Abbiamo illustrato i dettagli nell’articolo: “Giardino e terrazzi pieni di fiori con questa tecnica da utilizzare in autunno a costo zero”.

Quando i primi freddi iniziano ad abbassare le temperature, le piante restituiscono un irresistibile calore proveniente dai colori del fogliame. Chi ama curare simili dettagli nel proprio giardino e vorrebbe creare atmosfere simili ai dipinti impressionisti, non può dunque non conoscere il Gingko Biloba.

Il Ginkgo biloba è un albero di origine asiatica risalente ad oltre 250 milioni di anni fa. Si tratta di una pianta dalla lunga storia che possiede anche delle proprietà curative riconosciute anche dalla medicina occidentale. Questa pianta presenta una chioma caduca con foglie a forma di ventaglio verdi. Nel periodo autunnale le foglie diventano dorate trasformando la pianta in giardino in un ornamento dall’aspetto aureo. Questo fenomeno rappresenta un vero e proprio spettacolo della natura.

Il Ginkgo biloba cresce in terreni preferibilmente acidi e ben drenati e gli esemplari più antichi possono raggiungere altezze fino a 30-40 metri. La bellezza di questa pianta ha fatto sì che si diffondessero in commercio anche versioni bonsai del Gingko che conservano lo splendore di una pianta ultramillenaria. Questo periodo dell’anno è perfetto per assistere alla caduta delle foglie dalla chioma. Chi non ha la possibilità di coltivare questa meravigliosa specie nel proprio giardino, può tuttavia ammirare il foliage degli alberi. In diversi parchi italiani sono presenti esemplari di Gingko biloba che cattureranno l’attenzione di grandi e piccini per la loro maestosità. In questo periodo dunque, anche la semplice vista di un albero potrebbe diventare un’idea originale per una gita fuori porta con tutta la famiglia.

