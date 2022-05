Il Sole ormai splende alto nel cielo ed è finalmente tornato il momento di godere degli spazi esterni. L’aumento delle temperature ci riporta nei giardini, nei terrazzi e nei balconi che ormai saranno in fiore. Ecco allora che torna la voglia di abbellirli per ospitare di nuovo i nostri amici e parenti.

Tuttavia potrebbero approdare sulle nostre piante anche ospiti meno graditi come i fastidiosi insetti. A tal proposito avevamo suggerito un olio fenomenale per tenere alla larga cocciniglie e formiche.

La soluzione che proponiamo in seguito, invece, sarà utile sia per allontanare gli insetti che per abbellire terrazzi e giardini in un colpo solo.

Riciclo creativo

A molti di noi sarà capitato di avere sparsi per casa vecchi barattoli, vasetti tazze e tazzine che ormai non usiamo più. Beh, questi comuni oggetti potrebbero tornare utili per un’eccezionale idea di riciclo che non solo decora con eleganza, ma torna utile contro gli insetti.

Quelle che realizzeremo sono originali candele profumate che serviranno a tenere lontane non solo le zanzare, ma anche altri insetti in base alle fragranze. Prima però vediamo come realizzare una candela utilizzando i vecchi oggetti di casa.

Con pochi euro è possibile acquistare delle palline di cera vegetale che, rispetto alla classica cera, sono prive di derivati del petrolio come la paraffina.

Sciogliamo a bagnomaria la cera ed aggiungiamo del colorante alimentare ed un olio essenziale per poi mescolare il tutto. A questo punto poniamo all’interno del contenitore scelto uno stoppino lasciandone una decina di centimetri oltre il livello in cui vogliamo far arrivare la cera.

Un’eccezionale idea di riciclo per abbellire il giardino e tenere alla larga gli insetti utilizzando oggetti comuni

Non resta che versare la cera all’interno del contenitore e lasciar freddare per ottenere una splendida candela profumata. Il consiglio è quello di non riempire totalmente i contenitori in modo tale che la fiamma sia protetta dal vento e movimenti d’aria. Ma come possiamo profumarle? Possiamo aggiungere alle candele l’olio essenziale di citronella per tenere alla larga le zanzare. Se vogliamo tenere lontane le cimici possiamo utilizzare l’olio di melaleuca, o tea tree efficace contro le tarme ma anche contro le mosche. Infine menta piperita, lavanda e timo potrebbero tornare utili per tenere alla larga zecche, tafani e formiche.

