Addio a cimici e tarme grazie a questo olio fenomenale che le farà sparire da casa

Per quanto possa sembrare una mossa innocua, basta lasciare una finestra aperta per qualche minuto per ritrovarci un’invasione di insetti in casa. L’aspetto ancora peggiore è che, benché siano tutti fastidiosi, ognuno ama aggredire posti differenti. Dovremo quindi aguzzare gli occhi nei pressi degli anfratti più nascosti per scovare delle cimici ad esempio. Infatti queste trovano il loro habitat naturale all’interno delle crepe del muro e in luoghi bui come le tubature. In effetti, nessuno ci guarda mai ma questo è il covo ideale di cimici e scarafaggi.

Addio a cimici e tarme grazie a quest’olio fenomenale che le farà sparire da casa

Le tarme sono sicuramente di più semplice individuazione anche se è molto probabile che una volta notata loro presenza sarà già troppo tardi per i nostri maglioni.

Le larve delle tarme, quelle che si nutrono di fibre tessili, impiegano infatti poco tempo per crescere mangiando i nostri vestititi e spiccare il volo verso nuovi lidi.

Insomma ovunque ci giriamo sembrerebbe che ogni angolo della casa possa ospitare un diverso sgradito ospite. In tal caso vediamo come dire addio a cimici e tarme grazie a quest’olio straordinario che le farà sparire da casa.

L’olio pesticida

Stiamo parlando dell’olio di neem, facilmente reperibile in erboristeria, in negozi specifici oppure on line.

quest’olio largamente utilizzato in agricoltura biologica non solo è estremamente efficace contro qualunque tipo di insetto, ma è anche innocuo per l’uomo.

Infatti sarà sufficiente riempire un nebulizzatore spray con dell’acqua e dell’olio di neem per spruzzare il composto nei punti strategici della casa. Non solo, se spruzzato direttamente sulle piante eliminerà gli insetti dannosi e al contempo donerà forza e vigore ai vegetali.

Per le cimici, possiamo spruzzare la nostra soluzione pesticida direttamente nelle fessure del muro o sui battiscopa, posto che le cimici adorano.

Per le tarme, invece, dovremo svuotare prima i cassetti dai vestiti che metteremo a lavare. In seconda battuta, con l’aiuto di un panno, passeremo l’olio all’interno dei cassetti. Già solo questo dovrebbe tenere per sempre lontane le tarme ma possiamo addirittura amplificare l’effetto.

Dovremo mettere dei batuffoli imbevuti con dell’olio di neem direttamente dentro ai cassetti per ricreare un classico effetto naftalina.

