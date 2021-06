Molte persone devono controllare il sodio a causa dell’ipertensione e altri problemi di salute. A volte invece è semplicemente salutare dare spazio in cucina ad altri ingredienti per scoprire sapori nuovi. Ecco allora Un’alternativa saporita per sostituire il sale in cucina senza grandi rimpianti.

Il sale è un alimento prezioso

Forse è poco noto ma nell’antichità il sale era tanto prezioso che era considerato come l’oro e a volte ci si batteva per possederlo. Oggi invece le cose cambiano ed è talmente utilizzato in cucina che per alcuni può anche diventare un problema di salute.

Non a caso molte persone soffrono d’ipertensione non solo a causa del sodio presente nel sale, ma anche per le bevande eccitanti quali caffè e liquori. Certo ripartire dai cibi senza sale rischia di diventare un sacrificio troppo grande e anche i cibi perderebbero il sapore a cui si è abituati.

La giusta quantità

Tuttavia delle soluzioni diverse al sale ci sono e ci permettono di valorizzare alimenti a volte poco conosciuti. Intanto si potrebbe dire che vale anche la pena diminuire la quantità di sale che si utilizza in cucina. È solo questione d’abituare la nostra bocca al nuovo sapore meno forte e saporito.

Il sale si usa perché permette di esaltare il gusto degli alimenti. Come si dice diventano più saporiti, il loro gusto originario è più marcato. Ma spesso ne usiamo più del dovuto, allora il sale diventa il gusto principale a cui gli alimenti fanno da contorno.

Un’alternativa saporita per sostituire il sale in cucina senza grandi rimpianti

Utilizzato in modo scorretto il sale fa male alla salute provocando problemi d’ipertensione con conseguenze anche gravi. Ci sono anche dei cibi che controllano l’ipertensione, sicuramente da conoscere. Conviene allora sostituire il sale con qualcosa d’alternativo.

Il sostituto naturale del sale sono le erbe aromatiche. Un mix di queste ben scelte possono aiutare a dare sapore ai cibi senza consumare sodio.

Possiamo procurarci queste erbe aromatiche secche: prezzemolo, paprika dolce, curcuma, levistico, aglio orsino, basilico, prezzemolo, origano, salvia, menta, alloro, timo, coriandolo, rosmarino. Mischiamo le erbe rendendole in polvere ed otteniamo un mix di sapori che contengono solo una minima quantità di sale già presente naturalmente. Un modo diverso di rendere più gustosi gli alimenti che mangiamo.

Ecco un sistema efficace per aromatizzare il sale in cucina.