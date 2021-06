Molti pensano che investire e guadagnare in Borsa sia una attività riservata ai professionisti, ma non è così. Così come molti pensano che sia possibile acquistare sui minimi del mercato e potere vendere sui massimi, per massimizzare i guadagni. Anche questa teoria è illusoria. C’è un sistema che tutti possono adottare, ma veramente tutti. Quindi occhi puntati su questo sistema che può far guadagnare una fortuna a tutti, indipendentemente dalle conoscenze finanziarie. Lo può utilizzare chi conosce il mercato azionario e chi invece non ha mai comprato un’azione. Ed è composto da due elementi.

Ma prima di scoprire quali sono questi due elementi e prima di rivelare questa tecnica tanto semplice quanto efficace, facciamo una breve premessa. La Borsa più importante al mondo è quella americana. L’indice azionario più importante di Wall Street è l’S&P500, un paniere che contiene le maggiori 500 società quotate. Chi ha investito nell’indice tra il giugno 2001 e il giugno 2011, ha ottenuto un rendimento del 7%. Chi ha mantenuto quell’investimento fino a oggi, ha guadagna il 245%. La media di rendimento della prima decade è inferiore al’1% all’anno, mentre quella sull’arco dei 20 anni, è del 12% all’anno. Il rendimento medio annuo dell’S&P 500 su 30 anni, dal giugno 1991 al giugno 2021, è stato del 34%.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Occhi puntati su questo sistema che può far guadagnare una fortuna a tutti

I due elementi che compongono questo sistema e che possono aiutare ad accumulare una fortuna, sono il tempo e uno strumento d’investimento azionario. Avendo a disposizione 30 anni e un titolo azionario che replicasse la performance dell’S&P P500 si sarebbe potuto guadagnare oltre il 30% annuo per 30 anni, oppure il 12% per 20 anni.

Il sistema che permette di sfruttare le opportunità del mercato non è l’investimento in un’unica soluzione, ma un investimento costante nel tempo. Ovvero impiegare la stessa cifra mese dopo mese. Per esempio 150 euro, oppure 200 euro. Dipende da quanto si riesce a risparmiare. Per esempio con zero euro di partenza e un risparmio di 5 euro al giorno per accumulare facilmente 200mila euro si deve fare in questo modo.

Per attuare questa strategia occorre trovare lo strumento d’investimento adatto. L’ETF SPDR S&P 500 (Isin: IE00B6YX5C33) replica l’andamento dell’indice S&P 500. Negli ultimi 33 anni ha avuto una media di rendimento leggermente al di sotto del 10%. Non c’è garanzia di rendimento nel futuro. Ma per applicare questa strategia per guadagnare e accumulare una fortuna, poco conosciuta ma adatta a tutti, questo ETF è un valido strumento.

Approfondimento

Quest’investimento è eccezionale ma pochissimo conosciuto dai piccoli risparmiatori che si perdono grandi occasioni di guadagno