In estate, per lavorare e per condurre agevolmente qualsiasi attività quotidiana, necessitiamo di un pò di aria condizionata. C’è, poi, chi ne fa un vero e proprio abuso, utilizzandola a temperature da frigorifero.

Il suo utilizzo, quindi, anche per gli eccessi che se ne fanno, è stato demonizzato. Tant’è che molti la considerano la causa di dolori muscolari e scheletrici, come ad esempio il “colpo della strega”. Quindi, sfatiamo questo mito molto comune chiedendoci se l’aria condizionata fa male alla salute. Sulla questione si è pronunciato il Direttore Medico Sanitario dell’Humanitas di Rozzano.

Sfatiamo un mito molto comune chiedendoci se l’aria condizionata fa male alla salute

Ebbene, l’esperto ha sostenuto che, di per sé, l’aria condizionata non rappresenta un pericolo per la nostra salute. Ciò vale in linea generale, e fermo restando che stare costantemente a contatto con il condizionatore non è salutare.

Pertanto, se utilizzata in base a necessità, l’aria condizionata può essere refrigerante per i soggetti più fragili. Stiamo parlando soprattutto degli anziani con problemi cardio-respiratori. Tuttavia, l’impianto deve essere correttamente funzionante, altrimenti esso può trasformarsi in una fonte di batteri dovuti all’umidità.

Di contro, però, ci sono dei vantaggi. Un impianto funzionante, infatti, può ridurre la penetrazione di sostanze esterne inquinanti. Inoltre, può contrastare la presenza di polveri, di pulviscolo atmosferico e microbi trasportati dall’aria. Ciò a vantaggio di asmatici e soggetti che soffrono di allergie.

In conclusione

In conclusione, possiamo dire che l’aria condizionata non danneggia la nostra salute. Quindi, ci sono dei pro e dei contro. Da una parte, ad oggi, non ci sono studi che dimostrino il nesso tra i malesseri muscolari e le basse temperature.

Tuttavia, è anche vero che l’aria condizionata, in generale, non fa bene al nostro pianeta. Infatti, essa aumenta le emissioni di inquinanti atmosferici, che peggiorano la qualità dell’aria.

