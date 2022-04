Chissà quanti di noi ricorderanno le lacrime, quando lasciavamo il mare dopo le vacanze estive. Bellissimi frammenti di memoria della nostra gioventù, che portiamo ancora oggi con noi. Chi vive al mare ha la fortuna di potersi specchiare tutti i giorni nelle sue acque. Ma, chi magari lo vede una volta sola all’anno, aspetta questo periodo per ritornare fanciullo, alla spensieratezza di un’età che non tornerà più. Lasciando i pensieri più tristi, e venendo invece all’articolo di oggi, ci occuperemo di un incredibile borgo sul mare che i turisti amano in maniera incredibile. La classica meta, che una volta vista, ci rimarrà per sempre nel cuore e nella mente.

Tra il riflesso del mare e le casette colorate come in una fiaba

Una delle cose che piacciono di più ai nostri bambini quando li portiamo al mare, sono le casette colorate. Gli sembra di essere in una favola e diventano letteralmente matti, contandole e dividendole per colori. Quando poi la luce del tramonto le illumina, questo spettacolo diventa veramente impossibile da descrivere. Ed è quello che accade, non lontano dalla bellissima Genova, nel borgo di Boccadasse. Tecnicamente fa parte proprio del capoluogo ligure e sembra uscire da una fiaba. D’altronde, in questa splendida Regione praticamente impossibile trovare una località che non sia amena.

Una volta visto questo borgo dal mare sconfinato mente e cuore non lo dimenticheranno più nella speranza di rivederlo

Dal nome così particolare che deriverebbe dal dialetto locale e significherebbe “bocca d’asino”, Boccadasse si accomoda su una piccola ma meravigliosa baia. Qualcuno lo chiama anche il “borgo degli innamorati”, perché in effetti si presta benissimo a un weekend all’insegna di Venere. Stradine vivaci e caratteristiche, con queste casette colorate tutte attaccate che formano uno scenario davvero suggestivo. I visitatori consigliano vivamente la chiesetta di Sant’Antonio, ma anche il Capo di Santa Chiara. Arte e natura che si fondono in uno scenario epico.

Un luogo vivace e vivo

Ma non pensiamo a Boccadasse come un luogo isolato, perché è incredibilmente vivace e allegro. Con i suoi locali e i ristoranti che propongono pesce e specialità locali, in un’atmosfera davvero unica. Un piccolo borgo di pescatori che ha mantenuto intatto il suo fascino nel tempo. Una volta visto questo borgo dal mare sconfinato rimarrà per sempre impresso come ricordo eterno della nostra presenza.

