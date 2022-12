Una volta si chiamava Equitalia, ma ora l’Agenzia delle Entrate Riscossione sfoggia un nuovo look online

Più semplice e intuitivo sia nella navigazione, sia nella fruizione delle varie sezioni online. Si presenta così, infatti, il portale web della Riscossione. Che si rinnova a partire dal 15 dicembre del 2022. Ecco allora tutto quello che c’è da sapere, di importante, per tutti i contribuenti. Dalle imprese ai privati cittadini, agli enti creditori. E fino ad arrivare ai liberi professionisti ed ai lavoratori autonomi.

Pure per il Fisco ogni tanto arriva il momento del restyling. Succede per il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione che, a partire dalla data di giovedì 15 dicembre del 2022, si presenta sul web in una versione che è rinnovata.

Nel dettaglio, ed in accordo con quanto reso noto dall’Agenzia delle Entrate, il sito Internet della Riscossione si rinnova con l’obiettivo di permettere ai contribuenti una navigazione più accessibile. Ma anche un accesso ed una fruizione delle varie sezioni web più immediata.

Per approfondimenti al riguardo, tra l’altro, l’Agenzia delle Entrate, sul canale YouTube dell’Amministrazione finanziaria dello Stato, ha pubblicato un video di presentazione del nuovo portale che ora, rispetto alla veste precedente sul web, è ancor più immediato. Ed ancor più intuitivo per la navigazione non solo con il PC. Ma anche muniti di smartphone e tablet.

Una volta si chiamava Equitalia. Ma ora il portale web della Riscossione si rinnova

Per esempio, ora basta accedere alla home page del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per avere subito chiaro il percorso da seguire in base al proprio profilo utente. Ovverosia se il contribuente che si collega al portale è un professionista oppure un privato cittadino. Un ente creditore oppure un’impresa.

Così come, per quella che una volta si chiamava Equitalia, il portale della Riscossione ora garantisce un accesso ancor più facilitato non solo a tutti i servizi online messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Ma anche a tutta la modulistica per la visione e per il download.

Quali servizi online sono accessibili dalla home page del nuovo sito internet della Riscossione

In particolare, dalla home page del nuovo sito internet dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione ora è possibile accedere subito ai principali sei servizi web a maggiore fruizione senza l’autenticazione. Ovverosia senza che siano necessarie le credenziali. Così come, tra i servizi online con autenticazione, ora dalla home page del nuovo sito internet dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione ci sono in bella vista quelli relativi al servizio “Paga online”. Ed alle cartelle esattoriali. Ovverosia il servizio “Se Mi Scordo”. Ed i servizi online per la rateizzazione dei debiti fiscali e per richiedere ed acquisire i moduli di pagamento.

Gli altri servizi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Dagli appuntamenti online ad Equipro per gli intermediari

Nella home page, inoltre, trovano spazio pure le sezioni cliccabili relative alle news dagli sportelli, la sezione Equipro per gli intermediari, ed i link ai servizi di prenotazione appuntamenti per gli sportelli territoriali e per lo sportello online. Con quest’ultimo che è uno dei servizi più recenti, introdotti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, attraverso l’utilizzo dello strumento della videochiamata. Il sito internet di quella che una volta si chiamava Equitalia, quindi, è sempre più a misura di contribuente.