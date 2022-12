Ha ottime probabilità di vincita il nuovo Gratta e Vinci da 5 euro che ne fa vincere 100.000

Tanti italiani giocano, ogni giorno, con il Gratta e Vinci sperando di guadagnare tanti euro. Ed è appena uscita una nuova lotteria istantanea che con soli 5 euro potrebbe farcene vincere ben 100mila. Ecco qual è.

Col Gratta e Vinci giocano in tanti. Quotidianamente, tante persone provano a dare un calcio alla povertà, sperando di grattare la combinazione giusta. Quella che possa realmente cambiarci la vita.

Insomma, quella cifra che ci permette di guardare al futuro con più tranquillità e senza pensare alle bollette della luce o del gas. Attenzione, però a non esagerare perché la ludopatia è malattia pericolosa sulla quale occorre vigilare. Sempre.

Ecco qual è il nuovo Gratta e Vinci appena uscito e come si gioca

Periodicamente escono dei nuovi Gratta e Vinci come, di recente, quello ispirato al calcio. Così come quello chiamato Magico Natale che, per tanti, si spera sia un augurio. Ora, ne è uscito uno nuovo da aggiungere alla lista di quelli del 2022. Che, oltretutto, ha ottime probabilità di vincita il nuovo Gratta e Vinci che si gioca online.

Il nuovo Gratta e Vinci si chiama “Il Villaggio di Natale Light”. Il suo costo è 5 euro. A qualcuno, magari, potrebbe richiamare alla mente un Gratta e Vinci dal nome simile. Ed è corretto. Sole che quello era cartaceo, mentre questo è online. Ed è la sua versione ridotta, tanto che quello costava 10 euro e questo solo 5 euro. Vediamo come si gioca. Nella prima sezione, dobbiamo fare il tiro per dei pattinatori. Nei simboli vincenti, ci sono tre slitte. Subito sotto, ci sono i Tuoi Simboli con 8 pattinatori. Si vincerà se dovessimo trovare uno o più Simboli Vincenti, nascosti sotto I tuoi Simboli.

Si gioca così a “Il Villaggio di Natale Light” ed è molto facile

Come detto, questo Gratta e Vinci è composto da tre giochi. Passiamo, allora, alla seconda sezione. In questa area di gioco troveremo la classica sezione chiamata “Numeri Vincenti”. Con essa ci sono quattro finestre che sono state messe sopra il tetto di una casa. C’è anche la parte riservata a “I Tuoi Numeri”, ovvero nove finestre che si trovano sul fronte della casa. Per vincere è molto semplice. Dovremo scoprire i Numeri Vincenti e I Tuoi Numeri. Se fossero identici, allora avremmo vinto la cifra corrispondente o anche la somma degli importi.

Ha ottime probabilità di vincita il nuovo Gratta e Vinci e queste sono le percentuali di vittoria

Nella terza sezione, c’è un’area di gioco costituita da una sezione denominata “Simbolo Vincente”. È rappresentata da una persona seduta su una panchina. E ce ne è una, “I Tuoi Simboli”, che reca l’immagine di quattro bancarelle di un simpatico mercatino natalizio. Ovviamente, la speranza è di far coincidere i simboli. Non solo. Se nelle nostre sezioni, dovessimo trovare due simboli Regalo, vinceremmo 50 euro.

Perfetto, ma quali sono le probabilità di vincere un premio? Decisamente interessanti, considerando la media dei Gratta e Vinci. Non tanto per il premio massimo che ha la probabilità di 1 ogni 100.000 giocate. Interessante è il discorso che riguarda vincite dai 7,50 euro in su, che coprono quindi il costo della giocata. Ebbene, 1 giocata ogni 5,64 è vincente premi superiori ai 5 euro.