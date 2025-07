Assegno di inclusione per persone disabili: importo e requisiti per richiedere il sostegno al reddito

L’Assegno di Inclusione è la misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale che, dal 1° gennaio 2024, ha preso il posto del Reddito di Cittadinanza. Mira a favorire l’inserimento sociale e lavorativo e la formazione delle categorie di soggetti considerate deboli. In particolare, possono beneficiare del sussidio i nuclei familiari al cui interno è presente almeno un membro: minorenne, disabile, over 60 e in condizioni di svantaggio e inserito in un percorso di assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali. Ma a quanto ammonta la prestazione?

Assegno di Inclusione 2025: con le ultime modifiche si amplia la categoria dei beneficiari

La Legge di Bilancio 2025 ha modificato i requisiti per l’accesso all’Assegno di Inclusione, al fine di ricomprendere tra la platea dei beneficiari un numero più elevato di persone. In particolare, la soglia ISEE è stata fissata a 10.140 euro (fino allo scorso anno era pari a 9.360 euro) e il reddito familiare è stato portato da 6.000 euro annui a 6.500 euro, da moltiplicare per la scala di equivalenza. Per le famiglie formate interamente da soggetti con almeno 67 anni di età oppure tutti disabili gravi o non autosufficienti, il limite reddituale è innalzato a 8.190 euro annui (sempre dal moltiplicare per i relativi parametri della scala di equivalenza).

È stato modificato anche l’importo spettante. In particolare, la cifra è formata da due quote: l’integrazione del reddito familiare e il sostegno per i nuclei in affitto. Nel dettaglio, i beneficiari potranno ricevere un massimo di 6.500 euro all’anno, moltiplicato per la scala di equivalenza. La somma complessiva per le famiglie interamente composte da soggetti di età pari o superiore a 67 anni oppure tutti disabili gravi o non autosufficienti, invece, è pari a 1.950 euro annui. La cifra per l’affitto, invece, è di 3.640 euro.

Assegno di inclusione per disabili e svantaggiati: chi può usufruirne?

Come abbiamo anticipato, possono usufruire dell’Assegno di Inclusione anche i disabili con invalidità riconosciuta superiore al 67% e gli svantaggiati inseriti in percorsi di assistenza. In base all’opuscolo informativo sull’Assegno di Inclusione predisposto dall’INPS, sono considerati svantaggiati ai fini della percezione del sussidio i seguenti soggetti: