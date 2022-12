Possibile super dividendo in arrivo per le azioni MFE B - proiezionidiborsa.it

Del ribasso delle ex azioni Mediaset se ne è parlato a lungo Adesso potrebbe essere ritornato un titolo interessante grazie a un super dividendo dal rendimento pari a circa il 10%. Ovviamente sarebbe un investimento non esente da rischi e ciascun investitore dovrebbe valutarne la compatibilità con il proprio profilo di rischio.

Un super dividendo dal rendimento pari a circa il 10% rende queste azioni molto interessanti

Causa anche la discesa del prezzo delle azioni, il rendimento delle azioni MFE B è diventato sempre più interessante. Tanto che allo stato attuale il rendimento del dividendo è visto essere superiore al 9%. Inoltre, per i prossimi anni, secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, il rendimento dovrebbe ulteriormente salire e superare il 10%. Va detto che allo stato attuale trattasi di uno dei rendimenti più alti di Piazza Affari. Con MFE B, quindi, investire in Borsa a caccia di dividendi potrebbe essere una buona alternativa ad altri investimenti come quelli sui titoli di Stato.

Un parametro per valutare l’affidabilità di un dividendo è il suo pay-out. Ossia, quanta parte dell’utile viene destinata alla distribuzione agli azionisti sotto forma di dividendo. Nel caso di MFE B stiamo parlando di un 40% circa. Possiamo, quindi, ragionevolmente ipotizzare che questo livello di dividendo possa essere mantenuto anche in futuro.

Il futuro di MFE B secondo l’analisi grafica

Le azioni MFE B (MIL:MFEB) hanno chiuso la seduta del 15 dicembre a quota 0,526 euro, in ribasso del 2,95% rispetto alla seduta precedente.

Dopo un rialzo come non si vedeva da oltra un anno, le quotazioni di MFE B hanno incrociato nuovamente al ribasso. Ci sono, quindi, tutti i presupposti per un’accelerazione ribassista. In tal senso si muovono anche le indicazioni che arrivano dallo SwingTrading Indicator.

Solo il superamento dei massimi recenti in area 0,5825 euro potrebbe dare nuova forza al ai rialzisti e spingere al rialzo le quotazioni.

Analisi fondamentale sul titolo

L’analisi fondamentale vede un titolo molto sottovalutato con interessanti margini di apprezzamento rispetto ai livelli attuali. Ad esempio, il rapporto tra prezzo e utili esprime una sottovalutazione di circa il 10%. Il rapporto prezzo su fatturato e il Price to Book ratio, invece, esprimono una sottovalutazione del 40% e del 50%, rispettivamente. La sottovalutazione è confermata anche dal fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, ed è stimata intorno al 20%.

Se si guardasse solo al prezzo obiettivo medio, calcolato considerando gli 11 analisti che coprono il titolo, si otterrebbe una sottovalutazione media superiore al 10%. Se, però, si guarda alla dispersione tra le diverse raccomandazioni, si scopre che queste ultime sono molto diverse tra di loro. La dispersione, infatti, è superiore al 20%.