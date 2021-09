I segni zodiacali, con il loro influsso positivo o negativo sulla vita delle persone, possono portare più o meno fortuna. Conoscere se si appartiene a questo gruppetto di fortunati può dare un po’ di ottimismo alla nostra vita, soprattutto se si tratta di soldi. Ecco allora che arriva una vera pioggia di denaro per questi segni zodiacali nell’ultima parte del 2021.

Come funziona lo zodiaco

Ci siamo mai chiesti perché si dice “zodiaco”? Ebbene questo termine è composto da due parole: zoon che in greco significa animale e hodos che significa strada. Ogni segno zodiacale è in effetti una costellazione di stelle con la forma di animale. Queste seguono un percorso circolare muovendosi nel cielo. Ogni anno le posizioni cambiano e l’oroscopo non è sempre lo stesso. Ciò che vale per questo anno non lo è più per il prossimo. Vediamo allora quali sono i segni fortunati per questo ultimo quarto dell’anno.

Una vera pioggia di denaro per questi segni zodiacali nell’ultima parte del 2021

Come si fa a capire quali segni saranno fortunati e potranno forse realizzare un grande sogno? Bisogna aggiungere sempre il forse, quando si parla di zodiaco, perché l’influenza degli astri certamente non supera quella della volontà umana. Ma un piccolo colpo di fortuna o sfortuna si può sempre assecondare o rifiutare.

Nel gioco delle costellazioni in cielo c’entrano anche i pianeti, che le attraversano. In genere rappresentano un aspetto della vita, come l’amore, la sessualità, i soldi ecc. Il pianeta che arreca fortuna per quanto riguarda l’aspetto economico è Giove. Chi ha Giove come amico ha qualche freccia al suo arco di vedersi una pioggia di soldi scendere dal cielo stellato.

I segni fortunati coi soldi

Fra i segni che avranno successo in denaro ci sono di certo i Gemelli. Giove sarà favorevole a questo segno e i Gemelli non sono persone che badano a spese. Gli astri però sono dalla loro parte e se c’è un segno che meglio degli altri avrà la possibilità d’avere un colpo di fortuna, sono loro.

Quelli del Sagittario sono nati con un certo feeling naturale con il pianeta Giove. Questi dispensa le sue benedizioni anche in campo economico per quest’anno. Giove può regalare a questo segno un grande successo economico. Ma sempre da bilanciare con una certa apertura verso gli altri per non diventare chiusi ed egoisti.

Non può mancare la Bilancia fra i segni che avranno buone possibilità con il denaro. Non sarà tanto un colpo di fortuna o una pioggia di denaro, quanto una gestione equilibrata dei beni. La bilancia in questo è maestra e saper gestire il denaro corrisponde anche ad evitare le perdite e accrescerne i depositi.

La ruota del cielo gira e la fortuna è sempre bendata, può arrivare a tutti anche per i segni zodiacali del calendario celtico.