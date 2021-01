La classifica dei segni zodiacali celtici dal peggiore al migliore dell’oroscopo 2021

Ecco la classifica dei segni zodiacali celtici dal peggiore al migliore per i prossimi 12 mesi.

Gli esperti della Redazione di ProiezionidiBorsa.it si sono già occupati, in questi giorni di inizio anno 2021, di zodiaco, predizioni per i prossimi mesi e cosa riservano le stelle ai dodici segni. Ma un metodo in più per capire quello che accadrà e programmare meglio non guasta mai!

Approfondire, allora, il metodo degli antichi Celti è di sicuro uno strumento in più. Questo popolo del nord Europa usava associare le nascite agli alberi. Dividendo l’anno in due periodi, ogni ‘Segno’ era legato a due momenti diversi della bella e della brutta stagione. Grazie a questo oggi ci si può affidare alla loro saggezza e scoprire, dal peggiore al migliore, cosa riserva il 2021 ai segni dello zodiaco celtico.

Oroscopo 2021, la classifica dei segni zodiacali celtici dal peggiore al migliore

Abete, amore 5 lavoro e denaro 3 fortuna e forma fisica 3

Acero, amore 3 lavoro e denaro 3 fortuna e forma fisica3

Betulla, amore 5 lavoro e denaro 4 fortuna e forma fisica4

Carpino, amore 3 lavoro e denaro 2 fortuna e forma fisica2

Castagno, amore 3 lavoro e denaro 3 fortuna e forma fisica2

Bagolaro, amore 3 lavoro e denaro 2 fortuna e forma fisica2

Cipresso, amore 5 lavoro e denaro 5 fortuna e forma fisica4

Faggio, amore 4 lavoro e denaro 3 fortuna e forma fisica4

Fico, amore 4 lavoro e denaro 4 fortuna e forma fisica4

Frassino, amore 3 lavoro e denaro 3 fortuna e forma fisica3

Gli altri segni zodiacali

Melo, amore 4 lavoro e denaro 4 fortuna e forma fisica 4

Nocciolo, amore 4 lavoro e denaro 3 fortuna e forma fisica 3

Noce, amore 3 lavoro e denaro 2 fortuna e forma fisica 2

Olmo, amore 2 lavoro e denaro 2 fortuna e forma fisica 2

Pino, amore 5 lavoro e denaro 5 fortuna e forma fisica 4

Pioppo, amore 3 lavoro e denaro 3 fortuna e forma fisica 3

Quercia, amore 2 lavoro e denaro 2 fortuna e forma fisica 2

Salice, amore 3 lavoro e denaro 3 fortuna e forma fisica 3

Sorbolo, amore 3 lavoro e denaro 2 fortuna e forma fisica 2

Tiglio, amore 4 lavoro e denaro 3 fortuna e forma fisica 4

Ulivo amore 4 lavoro e denaro 4 fortuna e forma fisica 3