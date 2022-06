Ogni donna passa inevitabilmente parte della propria vita davanti allo specchio e all’armadio per provare vari outfit.

Trovare abbinamenti che funzionino non sempre è facile. Una volta selezionato un pezzo del look, si comincerà a buttare sottosopra l’armadio alla ricerca di qualche indumento che lo possa completare degnamente.

Probabilmente ci imbatteremo in qualche capo che ormai non mettiamo da tempo e che potremmo totalmente riscoprire.

Potrebbe infatti rivelarsi una vera fortuna avere nell’armadio questo capo del 2000 che torna a spopolare.

Ritorno al passato

La moda ha un andamento talvolta totalmente imprevedibile. Capita che proponga look innovativi e insoliti ma, ancor più spesso, che vada a rispolverare qualche tendenza degli anni passati.

In quest’ultimo periodo abbiamo visto grandi ritorni, in effetti, provenienti da anni più lontani e da altri più recenti.

In particolare, sembra essere in corso una vera e propria rivalutazione degli anni ‘90 e del 2000.

Lo si percepisce dalle tonalità accese ora tanto in voga per abbigliamento e make up nonché dalla ricomparsa dei jeans a zampa. Anche per quanto concerne i gioielli si nota una certa influenza, stiamo assistendo al ritorno di charms tipici di quel periodo.

A tornare, però, quest’estate sarà un capo che tutte hanno indossato e che probabilmente è ancora nell’armadio.

Stiamo parlando del top neckholder, che sarà un must della stagione. Si tratta di quei modelli di top che si annodano dietro al collo.

Una vera fortuna avere nell’armadio questo capo del 2000 perché torna di moda e si abbina a pantaloni a palazzo e gonne lunghe

Stipare i top neckholder è stata una mossa astuta, non solo perché sono nuovamente di tendenza, ma soprattutto perché sono capi versatili.

Ne esistono di diversi tipi, possono essere più o meno accollati. Alcuni hanno una chiusura stretta attorno al collo, magari arricchita da elementi gioiello o in legno. Spesso potrebbero avere anche una scollatura sulla schiena.

Altri, invece, hanno scolli tondi o a V che poi si vanno a richiudere tramite i laccetti da legare al collo.

Allo stesso tempo possono essere in svariate tonalità e fantasie, nonché abbelliti da strass.

Potremmo averne anche qualche variante che scopre l’addome, abitudine di nuovo alla ribalta.

Il top legato dietro al collo è perfetto per svariate occasioni e si combina con tanti indumenti. È tra i capi che si abbinano alle varie gonne lunghe, un outfit che si potrebbe completare con un bel sandalo. Naturalmente ciò non esclude il fatto che si presti bene anche sulle gonne midi e mini.

Allo stesso tempo andrà alla grande anche sui pantaloni, lunghi o corti che siano. Può infatti essere un tocco per vivacizzare con gusto i pantaloni a palazzo. Sugli shorts, poi, è un grande classico che sopravvive fin dagli anni ‘90.

Potremmo indossare scarpe basse per un look casual o scarpe alte in caso di una serata più particolare.

Insomma, è davvero il momento di tirare fuori i nostri vecchi top neckholder.

