Con l’arrivo dell’estate c’è sempre tempo per organizzare una vacanza al mare. O semplicemente per spostarsi verso luoghi che non siano difficilmente raggiungibili, soprattutto se c’è la possibilità di spendere poco. La Calabria, ad esempio, è una di quelle Regioni dove si possono trovare soluzioni che fanno godere l’animo e non gravano troppo sul portafogli.

La destinazione per una vacanza al mare

Negli ultimi giorni si parla molto di Palmi, poiché alcuni personaggi famosi anche sui social hanno mostrato le bellezze del luogo trascorrendoci le vacanze. Si trova nel pieno della Costa Viola, uno splendido tratto di costa tirrenica in provincia di Reggio Calabria. Un incantevole anello di congiunzione tra la Costa degli Dei (dove ci sono Tropea e Capo Vaticano) e la magnificenza dei panorami dello Stretto in cui Calabria e Sicilia iniziano a guardarsi.

E stravedono tutti per questa località per la straordinarietà di un Comune che nella parte marina ha tratti distintivi che conquistano tutti. A partire dalla spiaggia della Tonnara, dove una scogliera incornicia una spiaggia che si specchia su un mare cristallino.

Questo posto di mare ha, però, una caratteristica straordinaria. Si tratta dello Scoglio dell’Ulivo. Lo si trova dentro l’acqua, a pochi metri dalla costa e sulla cui sommità è cresciuta una pianta di olivo. A fianco c’è un altro scoglio.

Stravedono tutti per questa località con una suggestiva scogliera che incornicia la spiaggia e una particolarità nello splendido mare

Si tratta di elementi che adornano alla perfezione un paesaggio fatto di colori vividi valorizzati dal sole nelle giornate più belle. Cielo, mare e spiaggia regalano combinazioni cromatiche straordinarie, soprattutto al tramonto.

E, a proposito di tramonti, andando verso Palmi si trovano punti da cui osservare il calar del sole con prospettive indimenticabili. Resteranno scolpite nella memoria le mescolanze di colori che solo queste zone sanno regalare al crepuscolo, con le Isole Eolie che fanno capolino all’orizzonte. Tra i luoghi più iconici ci sono sicuramente le croci di Monte Sant’Elia e il belvedere annesso.

Il vantaggio della Calabria è che parecchie località di mare sono molto vicine. La costa tirrenica, ad esempio, consente in poco più di un’ora di spostarsi da Tropea a a Reggio Calabria tramite la linea ferroviaria. E non mancano comuni meno noti dal punto di vista turistico dove è possibile trovare alloggi a basso prezzo, con bellissimi tratti di spiaggia da frequentare e da cui è facile spostarsi verso le destinazioni più in voga.

