Spesso il riciclo creativo è un’arte che non viene considerata come meriterebbe. In questo caso, infatti, parliamo di una pratica utilissima, che potrebbe rivelarsi un alleato fondamentale nelle sfide quotidiane.

Grazie alle idee che possiamo mettere in atto attraverso il riciclo, potremmo risolvere una serie di problemi non da poco, soprattutto quando si parla di pulizie domestiche. In questo caso, c’è un ingrediente in particolare che spesso viene buttato via in cucina senza alcuna considerazione e che invece potrebbe essere davvero utile.

Ecco come potrebbe aiutarci in casa quando parliamo di pulizie domestiche

Uno scarto molto comune in cucina è certamente l’olio che abbiamo appena usato per friggere, soprattutto se usiamo la friggitrice. Molti di noi, infatti, amano cucinare in questo modo, soprattutto quando ci sono ospiti a pranzo o a cena.

L’errore che in tantissimi commettono è proprio quello di considerare quest’olio uno scarto che ormai non può più essere utile. In realtà, le cose stanno in tutt’altro modo. Infatti, l’olio usato per la frittura potrà trasformarsi in una fantastica saponetta per pulire casa e abiti vari. Per realizzarla, avremo bisogno di:

30 ml di olio di frittura raffreddato;

300 g di sapone di Marsiglia;

200 ml di acqua distillata;

15 gocce di olio essenziale di papaya.

Una vera follia sbarazzarsi dell’olio di frittura appena usato perché è più utile di tantissimi prodotti per pulire la casa

Per prima cosa, mettiamo l’olio usato per la frittura a freddare e lasciamolo in posa per circa un giorno. Grattugiamo, poi, il sapone di Marsiglia precedentemente diviso in piccoli cubetti e mettiamolo in un tegame sui fornelli. A fiamma bassa, facciamolo sciogliere con molta calma, mescolando di tanto in tanto.

Quando vedremo che il sapone sarà sufficientemente sciolto, aggiungiamo l’acqua distillata e l’olio di frittura che abbiamo messo da parte. Continuando a mescolare la nostra situazione, versiamo anche le gocce di olio essenziale di papaya. Quando il composto sarà completamente amalgamato, allora potremo versarlo negli stampini appositi, così da farlo freddare. Ecco che avremo ottenuto delle saponette perfette per pulire casa e per lavare i nostri abiti.

Dunque, possiamo affermare che è una vera follia sbarazzarsi dell’olio di frittura appena utilizzato, visto che si dimostra così utile nella vita di tutti i giorni. Creare il nostro sapone sarà davvero facilissimo e ci richiederà uno sforzo minimo. Perciò, sicuramente provare potrà essere una buona idea.

Come l’olio di frittura usato, molti altri alimenti vengono erroneamente buttati, ma potrebbero esserci di grande aiuto in casa, un esempio è il latte scaduto.

Approfondimento

Perché gettar via la buccia e le foglie del sedano quando si possono usare così facilmente?