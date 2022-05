Molti ignorano come fare facilmente una pasta frolla gustosa senza burro né uova per crostate e biscotti con pochi ingredienti

La pasta frolla è una delle specialità della nostra tradizione culinaria. È un impasto che accompagna diverse confetture, di cui l’esempio tipico è la crostata, ma è anche la base per realizzare diversi tipi di biscotti. Trattasi di una ricetta antica, tramandata di generazione in generazione: la pasta frolla è amata da tutti.

Un aspetto apprezzato di questo impasto è la sua versatilità. Si presta a diverse variazioni circa gli ingredienti ma, ciò nonostante, la sua buona riuscita consiste nel gusto. La ricetta originale della pasta frolla prevede l’utilizzo della farina, del burro, delle uova, dello zucchero e di un pizzico di sale.

Tuttavia, per esigenze salutari o per una questione di peso forma, oppure ancora, per intolleranze alimentari, molte famiglie ne hanno dato una propria interpretazione. Come dicevamo prima, è sempre soggetta a delle rivisitazioni e, chissà perché, è sempre buona.

Una pasta frolla, per essere perfetta, deve possedere delle caratteristiche essenziali, nonostante la variazione degli ingredienti principali. Le più importanti sono sicuramente la friabilità e la compattezza. Effettivamente non è difficile da realizzare, a patto che rispettiamo determinate regole.

Qualche piccolo trucco

Queste ultime non si riferiscono alla scelta degli ingredienti, piuttosto a degli errori abbastanza comuni. Uno di questi, per esempio, è la miscelatura di tutti gli ingredienti nello stesso momento. Abbiamo presente quando l’impasto si sgretola? Ecco, per evitarlo dobbiamo dividere gli ingredienti.

Qualora dovessimo seguire la ricetta tradizionale, dovremmo amalgamare prima la farina, lo zucchero e il burro e, in un momento successivo, le uova e gli altri ingredienti. Allo stesso modo faremo con l’impasto da cui originerà la variante della pasta frolla al cioccolato.

A tal proposito, molti ignorano come fare facilmente una pasta frolla al cioccolato utilizzando solo 5 ingredienti, e tra questi non sono compresi il burro, le uova e lo zucchero. Come anticipato, ogni famiglia ha una propria ricetta alternativa. Questa è la nostra.

Ingredienti

Una pasta frolla così non l’abbiamo mai mangiata. Facile, veloce e soprattutto light per mantenere la linea in vista dell’estate. Vogliamo superare la prova costume senza rinunciare al gusto? Ecco la ricetta che fa al caso nostro.

Per fare la pasta frolla al cioccolato abbiamo bisogno di:

50 g di yogurt greco;

25 g di cacao;

180 g di farina integrale;

40 g di latte;

40 g di miele.

In questo caso, per la riuscita della pasta frolla, la regola generale secondo cui bisogna dividere gli ingredienti per la loro lavorazione non esiste. Infatti, come si nota dalla lista degli ingredienti, mancano proprio il burro, le uova e lo zucchero.

Semplicemente, bisogna amalgamare a poco a poco tutti gli ingredienti e lavorare l’impasto. Attraverso una buona lavorazione e con questi ingredienti, l’impasto verrà gustoso, leggero e soffice. Chiaramente, anche in questa ricetta sarà possibile modificare alcuni ingredienti che non vanno a genio.

