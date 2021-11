C’era una volta, ma non tanto tempo fa, un ingrediente che era quasi scomparso dai supermercati. Nel momento più critico della Pandemia era diventato praticamente impossibile reperirlo. E chi ne aveva fatto scorta, si sentiva ricco come un re. Eppure questa sostanza che andremo a vedere in questo articolo, non viene mai abbinata effettivamente alle sue virtù salutari. Una vera cascata di vitamine e minerali in questo ingrediente che troppo spesso usiamo solo per la pizza. Un ingrediente che invece la scienza alimentare riconosce come un potenziale alleato della nostra salute. Andiamo a conoscerlo meglio.

Inserito tra gli alimenti alleati del cuore

Quando ci capita tra le mani il classico cubetto di lievito di birra, dovremmo vederlo anche come un grande alleato del cuore. Come sostiene anche Fondazione Umberto Veronesi in questo studio, il lievito di birra sarebbe considerato uno degli alimenti salva cuore. D’altronde, come andremo a vedere, questa sostanza contiene una serie di microrganismi e nutrienti in grado di aiutare la nostra salute.

Oltre a contenere le proteine, il lievito di birra sarebbe particolarmente ricco di vitamine del gruppo B. Ma, non si fermano qua i suoi nutrienti, che vedono invece anche la presenza di:

magnesio e potassio;

fosforo;

calcio;

ferro;

selenio.

Addirittura, quando una volta non c’erano tutti i prodotti di salute per i capelli che possiamo trovare adesso, il lievito era considerato dalla tradizione popolare un aiuto per i capelli. Ancora oggi, qualcuno unisce del miele al lievito di birra, creando una maschera per capelli. Basta applicare le due sostanze sulla chioma, lasciando agire per un quarto d’ora e risciacquando poi con acqua tiepida. Non parliamo di miracoli, ma semplicemente di andare ad arricchire la salute del capello con i nutrienti del miele e del lievito.

Come assumere il lievito di birra perché ci faccia bene

Qualcuno potrebbe a questo punto scherzosamente sostenere che mangiando spesso la pizza assume di conseguenza un’elevata quantità di lievito. Ci spiace deludere, ma non sarebbe questa la via migliore, secondo gli esperti, per godere dei benefici del lievito. Ecco, allora che potremmo acquistarlo in bustine o in comode pastiglie. Sempre, però possibilmente col consulto medico o almeno del farmacista di fiducia. Se non presentiamo controindicazioni, ci consiglierà questo sistema di assunzione del lievito che mantiene praticamente intatti i contenuti di vitamine, minerali e nutrienti.

