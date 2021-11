Una vera e propria pioggia di denaro potrebbe travolgere questi 5 segni nelle prossime settimane, come abbiamo visto nei giorni scorsi. Secondo le stelle ci sarebbero infatti dei segni favoriti dai pianeti e pronti a delle soddisfazioni economiche da qui a fine 2021. Non solo guadagni ma attenzione a questi 3 segni che potrebbero perdere tanti soldi entro fine anno. Perché, come diceva quello, un vero Oroscopo obiettivo non dà solo belle notizie, ma ne fornisce anche sull’arrivo di quelle cattive. E siccome il povero lupo Alberto diceva sempre che “la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo”, speriamo di non essere tra questi segni che vedremo a breve.

Il guadagno viene anche dal risparmio

Potrebbe sembrare strano ai più, ma gli esperti di finanza sanno bene che il guadagno potrebbe arrivare anche dal risparmio. Gettarsi a capofitto in qualche investimento sbagliato, senza prima studiare la situazione, potrebbe rivelarsi fatale per le nostre finanze. Cosa che invece non accadrebbe con un po’ di intelligenza, che ci permetterebbe quindi di risparmiare. Premesso questo, ecco che un segno che deve stare attento alle prossime settimane è lo Scorpione. Non devono allarmarsi i nostri Lettori che appartengono a questo segno, ma stare attenti a quello che dicono le Stelle e in particolare Saturno. Sarebbero infatti previsti dei ribaltoni a livello finanziario. Che non vuol dire tracollo o fallimento, ma semplicemente che la via della nostra economia potrebbe sobbalzare e avere diverse curve. Ecco allora che il nostro consiglio è quello di usare molta prudenza.

Non solo guadagni ma attenzione a questi 3 segni che potrebbero perdere tanti soldi entro fine anno

Se Il 2021 dovrebbe aver confermato il Leone come uno dei segni più fortunati, attenzione che la dea bendata non ci chieda di pagare dazio in queste ultime settimane. Gli astri, infatti potrebbero riservarci delle spese impreviste a causa del conflitto tra Saturno e Giove. Nonostante possono presentarsi delle perdite, le stelle comunque ci riserverebbero delle occasioni di rivincita, grazie all’atteggiamento tipico da sfida di questo segno.

Un vero e proprio momento rosso per il Toro

Quando finiamo i soldi, in termine gergale diciamo che siamo in rosso. Il toro, quando cerca di salvare la propria vita nella corrida, deve stare attento al panno di colore rosso del toreador. Facciano attenzione a queste ultime settimane dell’anno i nostri Lettori del segno del Toro e a questo colore. Sono infatti previsti degli avvenimenti che potrebbero turbare il nostro patrimonio finanziario. Nella difficoltà è però previsto un possibile aiuto da parte di Giove, che dovrebbe inviarci in regalo un po’ della sua saggezza. Attenzione a non fare scelte eccessivamente affrettate solo per la paura di perdere i soldi.

