In Borsa in genere i prezzi dell’indice salgono quando ci sono acquisti diffusi su tutto il listino. Se gli acquisti degli operatori sono concentrati su pochi titoli, è probabile che l’indice si muova poco oppure possa anche perdere di valore. Questo è quanto è accaduto alla Borsa di Milano. L’indice Ftse Mib per alcuni giorni è salito e tra i maggiori quaranta titoli molti erano in rialzo ed alcuni con guadagni superiori all’1%.

Ma da qualche giorno la Borsa di Milano soffre. Cosa sta succedendo? Scopriamo perché a Piazza Affari il rally è finito e la Borsa può precipitare ma solamente a questa condizione.

INVESTI IN SICUREZZA CON UN BROKER PLURI-PREMIATO!

Più di 40 anni di esperienza e 4 regolamentazioni attive! INIZIA ORA *Messaggio promozionale su commissione.

Il trading di CFD potrebbe comportare perdite economiche significative.

Prese di beneficio o qualcosa di più?

Negli ultimi due giorni la Borsa di Milano ha accusato un calo. Lunedì i prezzi sono scesi poco ma ieri hanno accusato un ribasso dell’1%. Tra l’altro ieri il nostro listino è stato il peggiore tra i maggiori del Vecchio Continente. Lunedì, ma soprattutto ieri, tra le blue chip, molte hanno terminato la seduta in ribasso. Ieri solamente 6 titoli tra i maggiori 40, hanno chiuso in rialzo, il resto ha ceduto terreno. Tra quelli che hanno accusato il calo maggiore, molti nelle sedute precedenti erano saliti ed alcuni realizzando anche record storici.

Moncler e Ferrari ieri sono stati tra i peggiori titoli ma i prezzi la scorsa settimana hanno toccato nuovi massimi. Anche Telecom ieri ha accusato una brutta giornata ma nelle precedenti sedute i prezzi sono arrivati a guadagnare fino al 17% in pochi giorni. Delle potenzialità del titolo Telecom ne parliamo in questo articolo: “Pioggia di acquisti su questo titolo pronto a decollare in una Borsa da record”.

A Piazza Affari il rally è finito e la Borsa può precipitare ma solamente a questa condizione

Cosa sta accedendo alla Borsa di Milano? Il rally prenatalizio è già in fase di esaurimento? Oppure quello a cui stiamo assistendo è solamente una correzione che prelude ad una nuova fase rialzista? Per dare una risposta chiara a queste domande partiamo dal dato della chiusura di ieri del Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB). L’indice Maggiore di Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,97%. I prezzi sono scesi per tutta la settimana e hanno toccato un minimo a 27.441 punti che è anche il prezzo di chiusura. Il calo di questi giorni è dovuto a vendite spinte da prese di beneficio. Molti titoli che nei giorni scorsi erano saliti, nelle ultime sedute sono stati venduti per monetizzare i guadagnai sulla carta. I tre titoli sopra indicati sono un esempio.

Quota 27.400 punti è un livello di supporto, una soglia che dovrebbe potere sostenere i prezzi in caso di discesa. In pratica quando i prezzi arrivano a questo livello scattano gli acquisti e cessano le vendite, specialmente quelle per prese di beneficio. Quindi oggi potremo assistere a due scenari. Il primo prevede che il Ftse Mib rimbalzi in area 27.375/27.400 punti e recuperi terreno chiudendo in rialzo, magari ritornando verso i 27.700 punti. Il secondo scenario prevede che i prezzi possano continuare a scendere anche sotto i 27.375 punti. In questo caso le vendite potrebbero aumentare e il Ftse Mib precipitare in area 27.000 punti.

Approfondimento

Il punto sui mercati