Il cibo è sì un piacere per il palato, ma quanta importanza ha pure la vista? Le migliori ricette sono quelle che allietano il palato ed entusiasmano la vista. Questo ha ancora più importanza quando si tratta di dolci e pasticceria.

Di sicuro, è in arrivo una valanga di morbido ripieno cremoso per chi sceglie quest’allegra merenda soffice come nuvola. Prepararla richiede solo questi 10 ingredienti e una crema di pistacchio di qualità. Ecco come accontentare sia gli occhi che il palato.

Ingredienti per le bombette al cuore di pistacchio

300 grammi di farina 00;

300 grammi di farina Manitoba;

100 grammi di zucchero;

250 millilitri di latte;

120 grammi di burro a temperatura ambiente;

2 uova medie;

una buona crema di pistacchio;

10 grammi di lievito di birra in polvere;

un pizzico di sale;

zucchero a velo per decorare q.b.

In una ciotola, iniziare setacciando le 2 farine. Ma, attenzione, perché molti non lo fanno ma questo semplice gesto regala impasti alti e soffici.

Quindi, inserire anche lo zucchero, un pizzico di sale e il lievito di birra sciolto in un po’ di latte prelevato dalla ricetta. Impastare lentamente, aggiungendo il restante latte a filo e, poi, anche le uova.

Inserire anche il burro morbido e un pizzico di sale. E, per chi non volesse usare il burro nei dolci, questa crostata senza burro né farina che strega tutti non ha bisogno nemmeno del forno.

Impastare fino a quando il tutto risulterà ben liscio e omogeneo.

Quindi, far lievitare l’impasto per almeno un paio d’ore.

Dopo il tempo di riposo procediamo con la cottura delle bombette al pistacchio

Recuperare l’impasto e stenderlo allo spessore di 2 o 3 centimetri circa con un matterello. Con un coppapasta di 8 centimetri di diametro, ricavare dei cerchi perfetti. Collocarli direttamente in una teglia foderata da carta forno e ben distanziati. Lasciar lievitare per altri 60 minuti circa. A piacere, spennellare con un po’ di tuorlo d’uovo e latte prima della cottura.

Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 15 o 20 minuti circa. Riempire una sac a poche con punta lunga e sottilissima di crema al pistacchio.

Praticare un foro al centro e farcire con abbondante pistacchio.

Una volta premute tra le dita, le bombette rilasceranno un golosissimo cuore di pistacchio. Spolverare con abbondante zucchero a velo.

