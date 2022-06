Il mese di giugno comincia bene per alcuni segni zodiacali che vedranno la loro fortuna moltiplicarsi. D’altra parte non bisogna andare molto lontano nel tempo a cercare cosa spinge la dea bendata a essere generosa. La Luna nuova di fine maggio ci può raccontare qualcosa in merito.

La Luna nuova è sempre un momento di crescita per tutti i segni. È prima di tutto un invito a fare le cose per bene, a correggere eventuali disarmonie. Fatto questo la Luna comincia a crescere e a spingere con nuove energie i vari segni.

Un inizio alla grande

Ci sarà tanta voglia di comunicare in questo inizio giugno. La Luna è in Gemelli, segno comunicatore e Mercurio il 3 giugno entra nel segno del Toro. Sarà allora una settimana ricca di iniziative soprattutto per il lavoro. Se prima c’erano degli impedimenti, ora questi si sbloccheranno. Tutte le iniziative, che vorremo prendere in ambito lavorativo, riceveranno l’aiuto del dio della comunicazione.

Il Toro dal canto suo è un segno attento alle cose che lo circondano e molto ponderato negli affari. Sarà avvantaggiato chi ama programmare la propria vita, o almeno nell’ambito degli affari. In ogni caso ci si attenderà una valanga di monete d’oro.

Ma la comunicazione non è fatta esclusivamente di affari. Anche l’ambito dell’amore e della cultura ne saranno influenzati. Allora perché non organizzare un fine settimana in una città d’arte come Roma, Venezia, Firenze o Napoli. Oppure visitare una delle bellissime mostre che si svolgono in questo periodo in tante città italiane. Come si dice l’arte ci fa scoprire quelle emozioni nascoste dentro di noi, che hanno difficoltà a venire fuori.

Una valanga di monete d’oro nella prima settimana di giugno per Leone e questi 2 segni baciati dalla fortuna

Una volta emerse queste emozione, si potrebbe aprire un nuovo capitolo nella nostra vita, grazie all’amore. La comunicazione coinvolge anche i sentimenti, quelli che sono un profluvio tra fidanzati. Ma una volta creatasi la coppia, hanno tanto bisogno di essere riespressi. Mercurio ci potrebbe dare l’occasione di ritrovare la voglia del corteggiamento e delle serate romantiche. Anche Venere entra nel segno del Toro e allora l’amore si trasformerà in passione, come una fiamma viva.

Marte inoltre staziona nel segno dell’Ariete, cosa che metterà i segni di fuoco sotto le influenze astrali più dinamiche. Ariete, Leone e Sagittario, già segni molto energici, saranno addizionati dall’energia di Marte. Si prospettano dei giorni ricchi di attività e di grandi realizzazioni.

Un giugno che i Romani dedicavano alla dea Giunone. Forse vorrà dire che il mese di giugno riserverà delle sorprese? Intanto meglio affinare le armi sia in affari, sia in amore e sia nella cultura, la prima settimana di giugno promette delle interessanti realizzazioni.

