Per molte persone le vacanze estive significano mare, spiaggia, ombrelloni oppure piscina, verde e molto relax per le località montane. Ma esiste una terza categoria di turisti che, al mare e alla montagna, potrebbe preferire la visita a grandi città.

Il turismo culturale preferisce monumenti, chiese e musei alle spiagge. Molte delle città italiane ed europee sono adatte a viaggi con bambini al seguito, ma alcune sono più adatte di altre.

L’Italia e l’Europa offrono da questo punto di vista una scelta infinita. In Italia le città d’arte da visitare sono moltissime, ma anche in Europa ce ne sono molte da ammirare, almeno una volta. Questa scelta di viaggio può essere fatta da singoli, coppie, ma anche da famiglie con bambini. In questo caso conviene scegliere le città europee più family friendly.

Le capitali europee più adatte alle famiglie sono quelle più sicure e che hanno anche attrattive per i bambini. Inoltre scegliere di visitare una capitale europea, invece di una capitale fuori dal Continente, permette di ridurre al minimo la durata del volo e quindi il disagio dei piccoli.

Una vacanza ideale per famiglie numerose con bambini visitando queste 4 capitali europee più sicure

Alla luce di queste considerazioni, quali sono le città più adatte per una visita di una famiglia con bambini? Una delle località più indicate è sicuramente Roma. Per chi non l’ha mai vista, perché non prendere in considerazione una visita alla capitale d’Italia? Oltretutto l’Urbe d’estate si svuota e quindi è più a misura di uomo.

Secondo una recente indagine 4 ristoranti su 10 della capitale sono family friendly e anche 3 hotel su 10 sono pensati per le famiglie. Riguardo la sicurezza Roma non è una città pericolosa.

A 2 passi dall’Italia troviamo la splendida Vienna, il cui spirito è perfetto per le famiglie. Anche in questo caso molti alberghi e ristoranti sono a misura di bambino. Inoltre, chi vive al centro e al nord Italia può raggiungere la città in auto con una giornata di viaggio.

Qui, per genitori e figli, cosa c’è di più bello di un giro sulla ruota panoramica del Prater?

Anche Madrid è una capitale adatta alla visita delle famiglie. Inoltre i ritmi mediterranei della capitale spagnola sono molto simili a quelli italiani. A Madrid si può mangiare spendendo veramente poco e 3 ristoranti su 10 sono adatti anche ai più piccoli.

Il caldo torrido di questa estate potrebbe suggerire un viaggio a Copenaghen. Anche la capitale danese potrebbe rappresentare una vacanza ideale per famiglie. Il turista italiano raggiunge Copenaghen con un’ora e mezzo di volo da Milano e con circa 2 ore e mezzo da Roma.

Questa città è la capitale della Sirenetta di Hans Christian Andersen, l’autore delle più belle favole per bambini. Anche qui, come a Vienna, molti alberghi e ristoranti sono family friendly. I giardini di Tivoli sono una meta sicuramente da visitare con tutta la famiglia.

Capitali con strani alberghi

Girando per le capitali europee potrebbe capitare di trovarsi in una città che ha un hotel particolarmente strano. In alcune città europee ci sono degli alberghi che sono veramente unici ed eccezionali. Potrebbe valere la pena dormire in uno di questi incredibili hotel almeno per 1 notte. Per esempio, a Copenaghen ne esiste uno veramente particolare che si distingue dagli altri per una caratteristica eccezionale. Questo albergo è il più piccolo al mondo.

