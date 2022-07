La maggior parte dei turisti sceglie con attenzione la località dove andare in vacanza. Tuttavia, oltre al luogo, alcuni danno molto peso anche alla location.

Spesso la scelta della struttura dove dormire e risiedere nei giorni di vacanza è una variabile importante. In alcuni casi questa può essere talmente speciale da essere l’unico motivo della visita del viaggiatore.

È indubbio che un albergo esclusivo renda una vacanza molto più divertente ed emozionante. In una struttura di lusso, dove il servizio è attento alle esigenze del cliente, ci si sente molto coccolati. Questo aspetto aiuta molto a rendere la vacanza speciale e a staccare totalmente dalla realtà quotidiana del resto dell’anno.

A volte ci sono degli alberghi che sono, non solo esclusivi, ma molto particolari e con delle caratteristiche che li rende unici. Questi alberghi sono talmente fuori dalla norma che, a volte, possono essere meta di turisti proprio per le loro caratteristiche incredibili.

Infatti questi hotel, oltre a essere molto confortevoli, sono anche particolarmente strani.

Dormire in questi 5 incredibili hotel più strani al mondo e prenderne uno almeno per una notte

Qualunque sia la ragione, trascorrere almeno una notte in uno dei seguenti stranissimi hotel sarà sicuramente un’emozione unica e un ricordo indelebile.

Il Five Boutique Hotel a Parigi è sicuramente un luogo dove trascorrere almeno una notte, soprattutto se si è in coppia. Si trova a Parigi nel Quartiere latino. L’arredamento delle camere è molto romantico e il design è decisamente fantasioso. In particolare colpisce la sistemazione delle luci a led, che crea un’atmosfera molto sensuale.

A Berlino c’è un albergo simile, il Propeller Island City Lodge. Questo albergo è considerato una vera e propria opera d’arte. Ogni stanza ha un design a tema ed è costruito con pezzi di arredamento straordinari.

Ogni stanza fa vivere un’esperienza diversa. Per esempio, nella stanza Four Beams, occorre arrampicarsi su una scaletta per raggiungere il letto. Nella stanza Blu ci sono vele di acciaio attorno al letto.

Esiste anche la stanza capovolta, con i mobili appesi al soffitto, e la camera con letti dentro le gabbie.

Allontanandosi dall’Europa, nel continente americano, chi passa dal Costa Rica non può non fermarsi una notte all’hotel Costa Verde nel Manuel Antonio National Park. Qui hanno costruito un albergo dentro ed intorno ad un aereo, che sembra precipitato in mezzo alla vegetazione. Infatti l’hotel si trova nella giungla a poca distanza dal mare.

2 alberghi dalle caratteristiche veramente eccezionali

Tornando in Europa, esattamente in Svezia, sicuramente in questi ultimi mesi di caldo torrido sarebbe stato fantastico dormire nell’Icehotel 365. L’albergo si trova in Svezia, più esattamente in Lapponia, a 20 km dal circolo polare artico. Tutto l’albergo e le stanze sono in ghiaccio. L’albergo è aperto tutto l’anno.

Infine non può mancare l’esperienza di una notte nell’albergo più piccolo del Mondo. Il Central Hotel & Caffè, che si trova nel centro di Copenaghen, ha una sola stanza sopra ad un bar. Ma essere l’unico cliente dell’hotel, per qualcuno, potrebbe essere un’esperienza da vivere. Magari anche solo per una notte, o per un week end in visita alla meravigliosa capitale danese.

Tutti tranne uno, sono in Europa. Perciò chi volesse dormire in questi 5 incredibili hotel, per 4 di questi non dovrebbe fare neanche troppa strada dall’Italia.

