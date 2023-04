Una torta salata gustosissima? Per farne una da antipasto o picnic ecco i consigli dello chef Barbieri

Eccoci arrivati alla tanto attesa primavera. È tempo di gite fuori porta o di ritrovarsi con gli amici a mangiare in giardino. Ogni anno ci chiediamo cosa mettere nel cestino del picnic. Ci possono aiutare i consigli e le ricette di chef stellati. Scopriamo i suggerimenti di Bruno Barbieri per un’ottima torta salata.

Mangiare è una delle attività quotidiane essenziali, si sa. Quando poi prepariamo qualcosa che ci piace particolarmente non vediamo l’ora di sederci a tavola. Condividere un pasto è bello, specialmente se è festa. In primavera, poi, possiamo organizzare picnic sui prati o grigliate in giardino. Tra tanti piatti alcuni sono ormai un classico. Pensiamo ad esempio alla pasta al forno o agli involtini di carne. In molti poi amano le pratiche e buone torte salate.

Una torta salata gustosissima? Per farne una seguiamo i segreti di Bruno Barbieri

Una portata da antipasto che va bene anche per un picnic possiamo prepararla con pochi ingredienti. Basterebbero pasta sfoglia, uova e verdure, ad esempio. Per variare ci sono tante ricette di chef rinomati da eseguire. Pensiamo a Bruno Barbieri. Nella sua carriera ha ricevuto ben 7 stelle Michelin. Reso famoso da trasmissioni come Mastechef e Bruno Barbieri-4 Hotel, condivide sui social delle ricette. In passato avrebbe pure lavorato su navi da crociera. A giugno sembra che salperà nuovamente per un progetto in Norvegia e le Isole Lofoten.

Lo chef Barbieri ha reso pubblica di recente la ricetta di una torta salata ligure. Seguendo i suoi consigli abbiamo bisogno per la pasta di 300 g di farina, 150 ml di acqua, olio extravergine d’oliva e sale.

Per il ripieno occorrono:

3 carciofi spinosi d’Albenga;

200 g di prescinsêua;

2 uova;

mezza cipolla e uno spicchio d’aglio; del basilico;

panna e Parmigiano Reggiano;

succo di limone e vino bianco;

burro e olio;

sale e pepe.

Come eseguire la ricetta

Preparare l’impasto e farlo riposare in frigo 30 minuti. Caramellare in padella la cipolla affettata, pulire i carciofi irrorandoli con il succo di limone. Poi tagliarli e saltarli in padella con olio, aglio, un pizzico di sale e pepe. Sfumare con il vino a metà cottura. Spezzettare del basilico e aggiungerlo ai carciofi. Una volta cotti metterli in una ciotola con un po’ di panna. Versarvi le uova sbattute e mescolate con prescinsêua e Parmigiano. Unire al tutto la cipolla e mescolare.

Stendere ora la pasta matta in una teglia imburrata e infarinata lasciando fuori un po’ di impasto. Disporre il ripieno, distribuire del burro, un filo di olio e qualche foglia di basilico tagliuzzata.

Ripiegare i bordi e cuocere la torta salata in forno a 180 gradi per circa 40 minuti. Lasciare poi raffreddare. Lo chef suggerisce di servire le fette guarnite con del pesto.

Se non abbiamo la prescinsêua o cagliata, potremmo usare un po’ di ricotta mescolata a dello yogurt.

