Altro che latte e biscotti, ecco la colazione che Gwyneth Paltrow ama mangiare con il marito Brad

Cominciamo la giornata con la colazione. Ci sono tanti modi per farla. C’è chi la preferisce dolce e chi salata, a casa o al bar. Tra le star di Hollywood scopriamo cosa ama mangiare Gwyneth Paltrow.

La mattina appena svegli in molti amano sorseggiare un buon caffè, magari mangiucchiando un biscotto. Altri non rinunciano a cornetto e cappuccino al bar, mentre a casa si può preparare di tutto. Un classico è la colazione con latte e biscotti. Possiamo altrimenti servire un ciambellone, pane e marmellata o crema alle nocciole insieme a dello yogurt o succo di frutta.

In molti Paesi stranieri, però, si preferisce una colazione salata e sostanziosa. Pensiamo a proposito a quella che ama preparare una nota attrice di Hollywood.

Altro che latte e biscotti, ecco la colazione che la Paltrow cucina al marito

Forse pensiamo spesso che le stars del cinema e i Vip vadano sempre al ristorante. Invece molti personaggi famosi sono appassionati di cucina. Tra tanti Gwyneth Paltrow sta spesso ai fornelli. L’attrice ha recitato in molti film campioni d’incasso. Citiamo Sliding Doors, Delitto perfetto, Shakespeare in love, Mortdecai. È stata sposata con il cantante dei Coldplay, Chris Martin, mentre il suo attuale marito è Brad Falchuk. In alcune interviste, come quella con Vogue, ha rivelato che ama preparargli appena è possibile la colazione. Si tratta della “Boyfriend breakfast frittata”, la frittata della colazione dei fidanzati. È ottima come primo pasto di una giornata impegnativa, per pranzo o cena. Per farla ci occorrono:

turkey bacon,

pancetta di tacchino;

una cipolla;

burro chiarificato o normale;

olio di oliva;

una patata;

spinaci freschi;

uova;

sale e pepe.

Una gustosa colazione proteica all’americana

Per preparare la colazione preferita dalla Paltrow portiamo a bollore dell’acqua in una pentola. Tagliamo intanto la cipolla e facciamola cuocere nel burro in una padella a fuoco basso. Peliamo la patata e tagliamola a cubetti. Versiamola nell’acqua bollente con del sale e cuociamo per 5 o 7 minuti al massimo. Scoliamo e lasciamo raffreddare. Friggiamo la pancetta di tacchino in padella con dell’olio e asciughiamo poi l’unto con carta da cucina. Uniamo la patata alla cipolla quasi cotta. In mentre accendiamo il forno a 200/250 gradi. Laviamo e asciughiamo le foglie degli spinaci e mettiamole in padella. Uniamo i pezzetti di bacon di tacchino. Sbattiamo le uova, 4 oppure 8, in base alla quantità di ingredienti usati. Trasferiamo il contenuto della padella in una teglia e versiamo sopra le uova. Insaporiamo con un pizzico di pepe e cuociamo in forno per 10 minuti.

Altro che latte e biscotti, ecco la colazione nutriente che Gwyneth Paltrow e Brad Falchuk preferiscono mangiare.