Trasformare 50 euro in 3.000 euro? Niente di più facile con questa banconota. Cercala nel tuo salvadanaio

I biglietti fior di stampa che hanno numeri di serie ripetuti o particolari possono avere un valore elevato perché ricercati dai collezionisti. Ma anche quelli che presentano errori sono ambiti e ben valutati. Controlliamo sempre i biglietti che abbiamo in casa o nel portafoglio. Potremmo avere delle sorprese.

I biglietti da 50 euro sono punti di riferimento per l’economia familiare. Con uno di essi riusciamo a fare la spesa della settimana, a pagare una bolletta, certe volte anche qualche multa. Eppure il loro valore potrebbe essere maggiore rispetto a quello indicato, soprattutto se in buone condizioni e con particolarità ricercate dai collezionisti. Quando rompiamo un salvadanaio oppure facciamo un prelievo controlliamo prima di spendere. Potremmo avere in mano un pezzo che vale oro e che potremmo mettere in vendita su Catawiki o su eBay per fare un ottimo profitto.

Oltre allo stato di conservazione e ai numeri di serie, se abbiamo una banconota con 5 numeri uguali potremmo avere in mano una fortuna, anche la tiratura è importante. Meno banconote di quel tipo ci sono in giro e maggiore è la sua rarità e quindi la valutazione degli esperti. Gli errori vengono molto apprezzati, mancanza dell’ologramma, errori di taglio, ombre, filo di sicurezza sbagliato. Sono tutti elementi da tenere in considerazione.

Esempi da seguire

Trasformare 50 euro in 3.000 euro è possibile. Troviamo in commercio biglietti da 50 euro valutati 3.000 euro che hanno parti più chiare o prive di colore insieme a errori di stampa. L’insieme di 2 elementi che fanno aumentare valore possono fare la nostra fortuna. Se il nostro biglietto da 50 euro ha delle diversità rispetto a quelle normali dovremmo metterle in vendita su eBay.

Un esempio che gli esperti conoscono ma che i meno informati ignorano è rappresentata dalla bianconata da 50 euro con firma Duisenberg della Spagna. Ha i numeri sfalsati, quindi considerata molto rara e valutata 3.000 euro. È una banconota da collezione che ha fruttato bene il possessore. Facciamo attenzione, la prossima banconota con numeri sfalsati potrebbe essere la nostra e dovremmo approfittarne.

Trasformare 50 euro in 3.000 euro anche all’estero

In circolazione esistono 2 banconote nuovissime mai usate che hanno i numeri di serie uguali, tranne gli ultimi 2 che risultano invertiti. Questo è un classico esempio di come possiamo far fruttare le nostre banconote. Abbiamo fatto un prelievo al bancomat e le nostre banconote scrocchiano quanto le tastiamo quindi sono nuovissime. Controlliamo subito il numero di serie. Se troviamo particolarità proviamo a metterle in vendita. I prezzi variano dai 1.500 euro ai 3.000 euro.

Le banconote con il tempo perdono rigidità e smettono di scrocchiare, il fruscio è meno netto. Tatto e orecchio sono importanti per chi colleziona banconote e vuole guadagnare. In Italia è conosciuta la banconota da 50 euro J051/S che in controluce presenta la scritta 100 euro invece di 50 euro. Il valore di questa banconota è di rilievo. Lo stesso discorso può essere applicato alle banconote da 100, 20, 10 e 5 euro. Facciamo gli stessi controlli quando andiamo all’estero. La provenienza della banconota potrebbe aumentarne il valore se decidiamo di venderla a collezionisti italiani.