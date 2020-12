Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La torta gelato è tipica dell’estate, fresca e deliziosa. Piace a tutti ed è perfetta per ogni momento della giornata. Dopo pranzo, dopo cena, a merenda. Insomma, è sempre il momento di una torta gelato.

Ma siamo certi che questo valga solo per l’estate? La risposta è no. Anche d’inverno possiamo gustarci questa prelibatezza senza però il freddo tipico del gelato.

Come? Con una torta gelato al forno. È possibile ed è buonissima.

Ingredienti e preparazione

La torta gelato al forno è probabilmente una delle ricette più facili mai preparate. Bastano infatti tre ingredienti: una confezione di gelato da mezzo chilo, un cucchiaino di lievito e 180 grammi di farina.

Il tipo di gelato dipenderà dalle preferenze personali, ma è meglio evitare i gusti senza latte perché si prestano poco a questo tipo di preparazione.

Innanzitutto, si consiglia di preriscaldare il forno a 180 gradi e togliere il gelato dal freezer in modo che non sia troppo freddo. Attenzione però a non farlo sciogliere. Dovrà risultare di una consistenza tale da poterlo facilmente amalgamare con gli altri ingredienti. A questo punto, versarlo in una ciotola contenente già la farina e il lievito e mescolare bene il tutto. Si possono utilizzare le fruste oppure amalgamare con le mani.

Una volta ottenuto un composto omogeneo, versarlo in una tortiera già imburrata ed infornarlo per circa 30-35 minuti.

La decorazione

Dopo aver visto che preparare una torta gelato al forno è possibile ed è buonissima, pensiamo anche a decorarla.

Si potrebbe optare per del cioccolato fuso da versare una volta che la torta si sarà raffreddata. Oppure per della panna montata accompagnata da qualche fragolina.

La scelta degli ingredienti con cui rivestire la torta dipenderà non solo dai gusti personali, ma anche dal tipo di gelato che si è utilizzato.

La torta è pronta e non resta che gustarla da soli o insieme ai propri cari.