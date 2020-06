Preparare comodamente a casa il gelato al caffè e offrirlo ai nostri ospiti. Ecco come.

C’è un alimento che la maggior parte dei cuochi dilettanti teme di affrontare: il gelato. Soprattutto perché si pensa, a torto, che occorra una gelatiera per fare un buon prodotto. Tranquilli, non è così! Ecco infatti la ricetta per preparare comodamente a casa il gelato al caffè e offrirlo ai nostri ospiti. Un alimento, il gelato, gradito a tutti: grandi e piccini. Il vero re dell’estate, così fresco e gustoso che ne mangeremmo a quintali. Fatto in casa non ci porterà via troppo tempo e avrà costi bassi. Questo poi che vi presentiamo, al caffè, abbina poche calorie a costi decisamente contenuti!

Gli ingredienti

Ingredienti per 5 persone

– 500 ml di panna fresca

– 50 g di caffè senza zucchero

– 250 g di latte intero

– 250 g di zucchero a velo

– 50 g di burro

– 300 g di latte condensato, acquistabile pronto al supermercato, altrimenti si può anche farlo a casa. Infatti basta versare il latte in un pentolino. Quindi unire il burro, che scioglieremo a fuoco lento. Aggiungere lo zucchero a velo e mescolare, con cottura costante per circa 20 minuti.

Preparare il gelato al caffè

– In una ciotola di vetro unire al latte condensato il caffè

– In un’altra ciotola montare la panna con le fruste elettriche

– Unire i due composti

– Mescolare con delicatezza

– Versare il composto in uno stampo per gelati e metterlo in freezer per circa 7 ore

– Il nostro caffè è pronto per essere servito

Infine, una volta che abbiamo eseguito la ricetta per preparare comodamente a casa il gelato al caffè e offrirlo ai nostri ospiti, lo possiamo gustare con: