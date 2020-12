Nel pieno delle festività natalizie e nonostante le abbondanti portate e pietanze delle ultime settimane, la voglia di qualcosa di buono non manca mai. In questi giorni, non si contano le calorie ed è decisamente bandita la bilancia. Almeno fino all’Epifania che “tutte le feste porta via”.

Per questo motivo, la Redazione di ProiezionidiBorsa vuole proporre ai suoi Lettori una ricetta buona, semplice e sfiziosa. Un dessert per stupire e sorprendere tutti in un solo morso. Ecco la torta panettone che piacerà a grandi e piccini e che sarà pronta in poche mosse. Di seguito tutto l’occorrente.

Ingredienti

a) 1 uovo;

b) 200 g di panettone ma anche il pandoro andrà benissimo;

c) 200 ml di latte;

d) 250 g di farina tipo 00;

e) 80 g di zucchero semolato;

f) 70 ml di olio di semi di arachidi;

g) 10 g di lievito per dolci;

h) cioccolato fondente a scaglie q.b.

Una torta facilissima ma d’effetto per un Capodanno goloso. Procedimento

Per preparare un ottimo dessert, adatto per concludere il pranzo di Capodanno in bellezza, basta seguire pochi e semplici passaggi. Innanzitutto, bisogna sbriciolare il panettone e inserirlo in una ciotola abbastanza capiente. Aggiungere la farina setacciata, poi lo zucchero ed infine il lievito, sempre setacciato. Mescolare con cura per qualche minuto.

Successivamente, versare a filo il latte, aggiungere l’uovo e poi l’olio. Amalgamare tutti gli ingredienti mescolando energicamente. Ora, è il turno del cioccolato fondente. Tagliare il cioccolato a scaglie irregolari ma non troppo grandi e unirle al composto. Mischiare ancora per un paio di minuti tutti gli ingredienti.

A questo punto, prendere una tortiera o uno stampo a forma di ciambellone, versare l’impasto e farlo cuocere, in forno, per circa 45 minuti alla temperatura di 170°. Prima di servire, si consigli di spolverare con uno strato leggero di zucchero a velo. Ed ecco che il Capodanno si tinge dei colori della dolcezza.

