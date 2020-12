Segnaliamo che oggi si è verificata un’esplosione rialzista di ILPRA che potrebbe far iniziare un rialzo di lungo termine dell’80%. Di cosa si occupa la società? ILPRA progetta, produce e vende macchine confezionatrici in tutto il mondo.

Facciamo prima una premessa. Siamo in un momento particolare per i mercati internazionali. Siamo entrati infatti in un’area temporale dove potrebbe iniziare un ribasso di un paio di mesi. come spiegato nel nostro punto sui mercati.

Quindi, da questo momento in poi si continuerà ad agire con questa previsione che rappresenta una vera e propria spada di Damocle di breve termine. Quale probabilità diamo che da gennaio a febbraio del nuovo anno ci possa essere un ribasso? Al momento calcoliamo il 70% circa, poi di volta in volta aggiusteremo il tiro.

Analisi di bilancio

Dallo studio dei bilancio degli ultimi anni e della comunicazioni societarie, leggiamo che gli utili dovrebbero crescere del 21,39% all’anno e sono cresciuti del 5,6% nell’ultimo anno.

Le raccomandazioni degli analisti (1 solo giudizio) stimano il raggiungimento di un prezzo obiettivo a 3,40. Il nostro giudizio invece, calcola un fair value a 3,79 circa. Un punto a sfavore è la bassa capitalizzazione della società che potrebbe portare a significative escursioni dei prezzi anche con pochi volumi e questo potrebbe rappresentare un pericolo in caso si dovesse avere intenzione di liquidare la propria posizione di investimento in poco tempo. Per questo motivo, si raccomanda di non sovrappesare l’eventuale investimento sul titolo.

Esplosione rialzista di ILPRA che potrebbe far iniziare un rialzo di lungo termine dell’80%

ILPRA (MIL:ILP) ha chiuso la giornata di contrattazione del 29 dicembre a 2,08 in rialzo del 5,05%. Un movimento questo che sembra l’inizio di una fase direzionale. Cosa fare?

Il nostro consiglio operativo è di comprare il titolo in apertura del 30 dicembre con stop loss a 1,92 ed obiettivo primo a 2,34 da raggiungere per/entro pochi giorni/settimane. La nostra idea operativa è che sia stato segnato il bottom poliennale. Pronti a rivedere il nostro giudizio sotto 1,92.

Si procederà per step ma al momento manteniamo uno Strong Buy Long term.