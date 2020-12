In pieno clima di festività natalizie, i dolci vanno per la maggiore. Tra gli numerosi e svariati menù messi in campo dagli italiani sulle tavole, infatti, il dessert è l’unica piatanza che non manca mai. Pandoro e panettone sono le celebrità del Natale e capita, soprattutto in questi giorni, di averne diversi in giro per casa. E se si è stufi del solito e classico panettone, ecco una ricetta anti-spreco che in poco tempo rinnoverà il dessert con una preparazione semplicissima. Di seguito, tutto l’occorrente per uno squisito strudel di panettone e mele.

Ingredienti

a) panettone, basteranno due fette;

b) 1 rotolo di pasta sfoglia;

c) 1 mela, possibilmente la “Golden“;

d) marmellata di pere, oppure nel gusto che si preferisce;

e) cointreau q.b.

f) latte e zucchero di canna q.b.

Strudel di panettone e mele, l’idea vincente e velocissima per queste festività. Procedimento

Realizzare un ottimo strudel di panettone e mele non è difficile. Innanzitutto, è necessario stendere la pasta sfoglia con l’aiuto di una mattarello. Successivamente, con un cucchiaio spalmare la confettura su tutta la superficie lasciando liberi i bordi. A questo punto, prendere il panettone e dividerlo a pezzetti. Disporre i pezzi di panettone sulla confettura.

Poi, sarà il turno della mela. Lavarla, sbucciarla e tagliarla a dadini. Successivamente, distribuirla sul panettone. La preparazione è quasi al termine. Bagnare leggermente tutta la superficie con il cointreau. Non eccedere per evitare che il liquore sovrasti gli altri ingredienti. Girare su sé stessa la pasta sfoglia e chiudere bene i bordi. Con il latte spennellare l’intero strudel ed infine decorare con una spolverata di zucchero di canna. Infornare con forno già caldo alla temperatura di 180° per circa 15 minuti. Lo strudel pian piano diventerà dorato. Lasciar leggermente intiepidire e poi servire a fette.

