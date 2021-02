Inebriati dal sapore intenso di questa preparazione, la torta che la Redazione vuole proporre questa sera ai suoi Lettori rappresenta una versione decisamente più alcolica del grande classico realizzato dalle nonne. Una ricetta sfiziosa e anche molto veloce che ben si sposa con le serate invernali fatte di rigide temperature e piogge copiose.

Da provare assolutamente, questo dolce rustico dal cuore di rum regala un tono più corposo e deciso al classico ciambellone di mele, rendendolo unico nel suo genere.

Ingredienti

a) 4 mele, possibilmente le Golden Delicius;

b) 300 g di farina tipo 00;

c) 150 g e 2 cucchiai di zucchero semolato;

d) 1 uovo;

e) 1 bicchiere di olio di semi di girasole;

f) 1 bicchiere scarso di rum;

g) 1 tazzina di latte;

h) 30 g di uvetta;

i) 1 bustina di lievito per dolci.

Una torta di mele molto speciale per riscaldare le fredde serate invernali, ricetta per soli adulti. Procedimento

Per realizzare in un batter d’occhio la torta di mele ubriaca sarà necessario inserire in una ciotola l’uvetta immersa nel rum.

Poi, sbucciare le mele e tagliarle a fettine e lasciarle un attimo da parte.

Velocemente, prendere un pentolino e scaldare leggermente l’olio di semi insieme allo zucchero. Far sciogliere lo zucchero e spegnere il fuoco.

In un altro pentolino versare il rum dividendolo dall’uvetta e farlo riscaldare con l’aggiunta del latte, per qualche minuto. A questo punto, riprendere il pentolino con l’olio e lo zucchero e versare la miscela in una ciotola. Aggiungere l’uovo, poi la farina setacciata. Mescolare e versare anche il rum con il latte. Infine, l’uvetta e poi il lievito setacciato. Mescolare ed amalgamare tutti gli ingredienti.

Successivamente, prendere una tortiera, possibilmente a cerniera, ricoprire con un foglio di carta da forno e versare al suo interno l’impasto. A questo punto è il turno delle fette di mele che saranno disposte a piacimento decorando la torta. Cospargere la superficie con i due cucchiai di zucchero ed infine cuocere in forno. Far cuocere in forno statico e già caldo alla temperatura di 180 gradi C per circa un’ora.

