Voglia di stupire con un dolce gustoso e particolare? Una ricetta senza glutine e che possa far felici tutti ma proprio tutti in breve tempo? Ecco quello che fa al caso vostro.

Mai provata la torta classica di grano saraceno?

Conosciuta anche con il nome di schwarzplententorte, questa preparazione è tipica dell’Alto Adige e ha decenni ha conquistato il mondo intero grazie ai suoi ingredienti speciali.

Soffice e per niente asciutta, la torta di grano saraceno è una ricetta da provare almeno una volta. Sarà amore al primo assaggio!

Ingredienti

a) 250 g di farina di grano saraceno;

b) 6 uova;

c) 200 g burro;

d) 200 g di zucchero;

e) 250 g di mandorle tritate;

f) 100 g di marmellata di mirtilli rossi;

g) mezza bustina di zucchero vanigliato.

Sapore rustico e procedimento facilissimo, ecco come portare in tavola una torta di successo. Procedimento

Realizzare la torta al grano saraceno è davvero un gioco da ragazzi. Prendere una ciotola e lavorare il burro a pezzetti con lo zucchero. Mescolare energicamente con un cucchiaio. Successivamente, separare gli albumi dai tuorli.

Aggiungere uno dopo l’altro i tuorli al composto di burro e zucchero, mescolando continuamente.

A questo punto, aggiungere la farina di grano saraceno, poi le mandorle tritate in precedenza e rese praticamente farina ed infine lo zucchero vanigliato. Montare a neve gli albumi e successivamente aggiungerli all’impasto.

Una volta amalgamati tutti gli ingredienti, prendere una tortiera, possibilmente a cerniera e dal diametro di circa 26 cm. Rivestire lo stampo con carta da forno e versare il composto. Far cuocere, in forno già caldo, per circa 30-40 minuti alla temperatura di 180° C.

Una volta cotta, tagliare la torta in due e spalmare la marmellata. Richiudere e spolverare con un leggero strato di zucchero a velo. Una bontà senza tempo!

