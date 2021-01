A volte non si ha tempo di preparare pesce e verdure che risultano spesso elaborate. Ma basta una salsa veloce e saporita, per fare anche di un pesce lesso un piatto divino. Ecco, allora, una strepitosa salsa olandese per accompagnare con gusto le verdure e il pesce.

La salsa olandese

Si chiama così non perché sia originaria dell’Olanda. In effetti, fu voluta dal re di Francia Luigi XIV che era stufo delle salse troppo grasse. Poiché a quel tempo era in corso la guerra d’Olanda, fu chiamata salsa olandese. Non a caso è una delle salse più note della cucina francese.

La caratteristica di questa salsa è di essere gustosa e sostanziosa, per cui ben si presta ad accompagnare piatti di stile semplice, per esaltarne tutte le caratteristiche. E’ ottima sul pesce non elaborato, le verdure lesse, le uova in camicia e le carni bianche. La sua preparazione non è difficile e non richiede molto tempo.

Ingredienti

3 uova;

30 g di succo di limone;

150 g di burro;

2 cucchiai d’acqua.

sale;

pepe.

Preparazione

Questa salsa va preparata a bagnomaria. Si mette sul fuoco una pentola grande con acqua e all’interno una casseruola dove si lavorano gli ingredienti. E’ molto importante che per tutta la lavorazione l’acqua non bolla, altrimenti la salsa impazzisce.

Mettiamo nella pentola piccola i tuorli d’uovo, l’acqua e il sale e si cominciano ad amalgamare delicatamente con l’aiuto di una frusta.

Ora, si prende il burro che va sciolto anch’esso nella pentola piccola, con l’accortezza di aggiungerlo un poco per volta. Lavorando sempre la salsa con la frusta, quando ha raggiunto una certa consistenza, si aggiunge il succo di limone, il sale e il pepe. Si amalgama bene il tutto per farlo diventare cremoso.

Presentiamola in una ciotola porcellanata per essere servita calda in tavola. La salsa va consumata al momento, perché non si conserva. E’ un sapore che dona nuova vita ai piatti più semplici.

