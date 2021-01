La torta in tazza (mug cake) è un dolce semplice e veloce da preparare. Si chiama così proprio perché viene servita, e spesso preparata, all’interno di una tazza resistente al calore, detta mug. Avevamo già visto come preparare una torta in tazza light al cacao. Oggi vedremo come preparare una torta in tazza alla zucca pronta in cinque minuti e come riutilizzare la purea che sicuramente avanzerà senza doverla buttare o essere costretti a prepararne più di una.

Ingredienti per una torta in tazza alla zucca pronta in cinque minuti

60 g di farina 0;

1 uovo medio a temperatura ambiente;

1 cucchiaio di olio di girasoli;

2 cucchiai di purea di zucca;

2 g di lievito per dolci al microonde;

3 cucchiai di latte intero;

1 cucchiaino di cannella in polvere;

20 g di zucchero;

3 amaretti sbriciolati.

Preparazione

Preparare la purea di zucca. Per farlo, prendere una fetta di zucca, liberarla da semi e filamenti e tagliarla in tocchetti. Cuocerla nel microonde a 800 W per 2 minuti. Rimuovere la zucca dal microonde e tagliarla in pezzi. Cuocerla per altri 5 minuti. Trascorso questo lasso di tempo, estrarla nuovamente al microonde e schiacciarla con l’aiuto dei rebbi di una forchetta fino a ridurla in purea. In alternativa, è possibile lessarla o cuocerla a vapore per ammorbidirla prima di ridurla in purea.

Setacciare la farina. Versarla all’interno di una ciotola. Aggiungere il lievito per dolci al microonde e lo zucchero e la cannella in polvere. Mescolare il tutto. Incorporare l’uovo a temperatura ambiente, il latte e il cucchiaino di olio di semi. Aggiungere due cucchiai di purea di zucca. Sbriciolare di amaretti e versarli all’interno dell’impasto. Mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo.

Versare il contenuto della ciotola nella tazza per la cottura, evitando di riempirne la parte finale. Far cuocere la torta in tazza alla zucca in microonde a 800W per 2 minuti. Lasciarla intiepidire in microonde per qualche minuto. Solo poi tirarla fuori e servirla. In alternativa, conservarla per un paio di giorni nella tazza coperta da uno strato di pellicola da cucina.

Cosa fare se avanza la purea di zucca?

L’opzione più semplice è quella di riutilizzarla per un purè di zucca, che è semplice da preparare e richiede l’utilizzo di pochi ingredienti. Versare la purea avanzata in un pentolino assieme ad un paio di cucchiai di grana e un pizzico di sale e di cannella. Quindi, metterla a cuocere a fiamma bassa e aggiungere il latte a filo, girando di volta in volta. Girare con un cucchiaio in legno fino ad ottenere un composto omogeneo. Aggiungere l’olio e far amalgamare fin quando il composto non appare del tutto denso. Quindi, spegnere il fuoco, far intiepidire il purè e sevirlo. Buon appetito!