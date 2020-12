Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il freddo, la neve e l’avvicinarsi del Natale fanno venire voglia di mangiare pasti caldi e avvolgenti. Cosa c’è quindi di meglio una buona vellutata? Se aggiungiamo un sapore eccezionale e un colore curioso, neanche i bambini potranno dire di no a questo primo piatto.

Stiamo parlando della vellutata di barbabietola e porri. Gli ingredienti necessari non sono molti e la preparazione è veloce. In meno di un’ora sarà possibile servire a tavola una squisita e colorata vellutata invernale che conquisterà anche i bambini. Vediamo come fare!

Ingredienti per preparare una vellutata per 4 persone

500 g di barbabietole rosse;

700 g di porri;

400 g di patate;

200 g di carote;

200 g di zenzero;

1 cipolla piccola;

½ l di acqua;

sale q.b.;

pepe q.b.;

olio extravergine di oliva q.b.

Procedimento

Vediamo ora come preparare una squisita e colorata vellutata invernale che conquisterà anche i bambini! Lavare e pelare le patate. Quindi tagliarle a tocchetti e metterle da parte per dopo. Pulire carote, zenzero, cipolla e metà dei porri e tagliare tutto a tocchetti. Tenere metà porro da parte per dopo. Non preoccupiamoci di fare tocchetti regolari: verrà tutto frullato. Prendere una pentola con dell’olio extravergine d’oliva e metterla a scaldare sul fuoco. Quindi versarci cipolla, carote, zenzero e metà porro. Far soffriggere per qualche minuto mescolando frequentemente.

Aggiungere mezzo litro di acqua e le patate tagliate. Coprire la padella con un coperchio e far cuocere a fuoco medio per circa 10-15 minuti. Nel frattempo pulire le barbabietole e tagliarle a tocchetti. Passati 10-15 minuti aggiungere le barbabietole in padella. Aggiungere anche un pizzico di sale e di pepe. Coprire nuovamente e cuocere per altri 10 minuti. Nel frattempo pulire e tagliare a rondelle l’altra metà dei porri. Prendere un pentolino con un dell’olio e far friggere i porri. Scolarli e tenerli da parte. Quindi, versare le verdure della vellutata in un contenitore adatto e frullare. Servire nei piatti guarnendo con il porro fritto. Ed ecco pronta una coloratissima e gustosissima vellutata invernale!