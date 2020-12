Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quante volte ci impegniamo a preparare un pranzo o una cena a più portate ma decidiamo di non fare il dolce? Tantissime ricette di desserts sono complicatissime e richiedono mille passaggi. Soprattutto se si è alle prime armi, leggere ricette del genere ci spaventa.

Se vogliamo cimentarci nella preparazione di un dolce facile e buono, quello proposto oggi dagli Esperti di cucina di ProiezionidiBorsa fa per noi! Prepareremo la crema cotta all’amaretto, ottima per il periodo freddo. Vediamo come usare pochi ingredienti per un dolce facile ma buono da leccarsi i baffi!

Ingredienti

Per preparare 3-4 porzioni di crema cotta all’amaretto serviranno:

½ l di panna;

85 g di zucchero (preferibilmente bianco);

4 tuorli d’uovo medio;

1 bicchierino di liquore all’amaretto;

sale q.b.

Prepariamo anche gli ingredienti necessari per il caramello:

2 cucchiai di zucchero bianco;

vino bianco secco q.b.;

succo di limone q.b.

Ecco come preparare la crema cotta all’amaretto

Come abbiamo visto servono pochi ingredienti per un dolce facile ma buono da leccarsi i baffi. Vediamo come prepararlo. Iniziare preriscaldando il forno a 190° C. Versare la panna in un pentolino e farla scaldare. Far attenzione a non farla bollire! Quindi aprire le uova e separare il tuorlo dall’albume. Mettere i tuorli in una terrina e aggiungere gli 85 grammi di zucchero. Montare i tuorli e lo zucchero con una frusta elettrica o a mano. Aggiungere il liquore all’amaretto e un pizzico di sale. Mentre si mescola, versarvi la panna calda. Si otterrà un composto molto liquido. Versare il tutto in un contenitore adatto alla cottura in forno. Quindi cuocere in forno a bagnomaria per 2 ore e mezza.

Una volta sfornato lasciar raffreddare. Quando la crema sarà fredda lasciar riposare in frigo per una notte intera. L’indomani togliere la crema cotta dal contenitore. Per preparare il caramello mettere lo zucchero in un pentolino. Aggiungere poco vino e qualche goccia di limone. Far bollire il tutto fino a che non si ottiene un caramello dorato. Quindi versare il caramello sopra alla crema cotta. Ed ecco pronto un dolce buonissimo perfetto da servire in ogni occasione!