Tempo di mare e di prenotare le vacanze. Come ogni anno sorge il grande dubbio di dove andare. C’è chi ama l’Italia e quindi rimane a casa e c’è chi invece approfitta delle ferie estive per esplorare l’estero. Ovviamente non solo mare, anche mete di montagna o città. Molto dipende anche da quanti giorni di ferie si hanno.

Le possibilità

Le possibilità sono tantissime, anche perché magari si può scegliere di andare a visitare una città che ha il mare. Oppure si possono organizzare dei viaggi di più tappe in macchina.

Oppure si possono visitare più posti della stessa zona. Ad esempio, le isole della Croazia sono fantastiche e non distano molto tra loro. Quindi si potrebbe pensare di organizzare un viaggio con più fermate nelle diverse isole.

E ancora, possiamo andare alla scoperta dei luoghi nascosti dell’Italia. Quelle località di mare ricche di storia, di tradizioni e dal mare unico.

Insomma, le opzioni sul tavolo sono veramente tante, l’importante è prendersi del tempo per capire cosa si vuole fare e poi del tempo per organizzare il tutto.

Fu Venere a crearle e oggi sono dei posti nel centro Italia dal mare cristallino e mozzafiato

In Italia, o meglio, in una regione centrale del Paese, esistono dei luoghi veramente incantevoli che dietro hanno una storia incredibile. Parliamo dell’arcipelago toscano. La leggenda racconta che fu Venere, dea della bellezza, a creare queste sette isole lasciando cadere nel Mar Tirreno sette perle dalla sua collana come sette sono le isole.

Queste sette isole sono: Elba, Giglio, Capraia, Montecristo, Pianosa, Giannutri e Gorgona. Tutte insieme rappresentano il Parco Nazionale Arcipelago Toscano, che è il più grande Parco marino d’Europa.

L’isola più grande, che nelle giornate chiarissime si riesce a vedere anche dalla costa, è l’Isola d’Elba. Qui si può scegliere di passare una vacanza su una singola isola, oppure se ne possono visitare di più. Ma in questa zona c’è anche la possibilità di regalarsi un bellissimo viaggio in barca a vela tra le isole del Parco.

Il viaggio in barca a vela è sicuramente un’esperienza unica che almeno una volta nella vita è da fare. Un momento in cui sarà possibile scoprire porzioni di terra che a piedi non si possono raggiungere, sarà possibile navigare con accanto i delfini che giocano nell’acqua e sarà anche uno splendido momento per riconnettersi con la natura.

E così la leggenda dice che fu Venere a crearle e oggi sono dei luoghi veramente unici da vedere.

Approfondimento

