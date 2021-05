Tra i sussidi fiscali riservati ai soggetti con grave handicap titolari di Legge 104/92 si enumera l’IVA ridotta per l’acquisto di ausili tecnici e informatici. Tale sostegno è ormai noto da tempo e mira a perseguire determinati scopi come: la facilitazione della comunicazione, il controllo dell’ambiente e l’accesso all’informazione. La grande novità che giunge da un recentissimo decreto del MEF riguarda la semplificazione dell’iter per ottenere l’IVA agevolata. L’acquisto di apparecchi tecnici e strumenti informatici diventa ora più facile e snello a tutto vantaggio dei diretti beneficiari. Arrivano importanti agevolazioni per i titolari di Legge 104 che valgono un assegno per acquistare computer, smartphone e strumenti informatici. Vediamo allora cosa cambia.

Il nuovo decreto semplifica la procedura per ottenere l’IVA agevolata al 4%

Il decreto MEF dello scorso 7 aprile 2021, pubblicato in G.U. del 4 maggio maggio scorso, annuncia una semplificazione sull’applicazione dell’IVA ridotta per Legge 104. L’IVA ridotta consiste in un vantaggio fiscale che consente di acquistare ausili informatici con IVA al 4% anziché al 22% per facilitare l’autosufficienza. Tale dato determina un importante sconto in fattura che incentiva all’acquisto di quei dispositivi che si basano su tecnologie elettroniche, informatiche e meccaniche specifici. Lo scopo della nota agevolazione persegue il fine di limitare menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, sensoriale, uditiva o del linguaggio. Ecco perché si ammettono nella misura in cui abbiano lo scopo di facilitare la comunicazione, il controllo dell’ambiente e assistere la riabilitazione. In quest’ottica, cambiano le modalità di fruizione del vantaggio fiscale che diventano ben più snelle.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Arrivano importanti agevolazioni per i titolari di Legge 104 che valgono un assegno per acquistare computer, smartphone e strumenti informatici

Il nuovo decreto MEF rende operative li linee guida già presenti all’interno del decreto n. 76/2020. Nello specifico, modifica quanto prevedeva l’art. 2 del decreto 14 marzo 1998. L’IVA agevolata per strumenti tecnici e informatici si applica ai sensi dell’art. 3 delle Legge 104/1992. La medesima riduzione si ha per i mezzi di ausilio dei quali la persona con handicap ha bisogno.

Precedentemente la persona con handicap che voleva sfruttare l’agevolazione, doveva presentare al fornitore prima dell’acquisto: la prescrizione del medico ASL di competenza e il certificato che attestasse una menomazione permanente e funzionale. Con il nuovo decreto cambia questo iter. Da ora in poi, all’atto dell’acquisto, si dovrà semplicemente mostrare il seguente documento: copia del certificato attestante la menomazione permanente e funzionale che ha rilasciato la ASL o la commissione medica integrata. Laddove il certificato non mostri il collegamento funzionale esistente tra il bene e la menomazione permanente, lo si dovrà integrare con certificazione del medico curante. Seguendo questa procedura più rapida e snella, la persona con handicap potrà acquistare con IVA ridotta gli strumenti tecnici e informatici dei quali necessita. Ecco in che modo arrivano importanti agevolazioni per i titolari di Legge 104 che valgono un assegno per acquistare computer, smartphone e strumenti informatici.

Approfondimento

Le 3 agevolazioni che si possono ottenere con Legge 104 INPS e che non tutti conoscono