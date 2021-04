Ci sono molte soluzioni da scoprire in cucina per condire le pietanze. E la maionese, tra queste, è croce e delizia un po’ per tutti. La maggior parte delle persone adora condire il cibo con questa favolosa crema spalmabile, che però mangiata in abbondanza può far ingrassare. Scopriremo come condire le pietanze con valide alternative alla maionese, creative, originali e fatte in casa in 5 minuti, senza rinunciare al gusto.

Come condire le pietanze con valide alternative alla maionese senza rinunciare al gusto

Ci sono svariati motivi per cui molte persone preferiscono altre creme spalmabili alla maionese. La prima fra tutte e che in commercio quasi tutte confezioni di maionese contengono uova, che i vegani però non mangiano per questioni etiche.

Altro ostacolo possono essere i grassi, che non sono indicati per chi ha una dieta ipocalorica o per chi deve prestare attenzione al colesterolo. Insomma, ci possono essere vari motivi per cui si voglia scegliere di sostituire la crema maionese con un’altrettanta crema deliziosa. Di seguito alcune creme alternative veloci e leggere.

Quali sono le creme alternative spalmabili e pronte in 5 minuti?

Tutti gli amanti del gusto deciso non potranno non assaggiare la famosissima salsa messicana, la guacamole. Pronta in 5 minuti con l’aiuto di un mixer, basterà un avocado, mezza cipolla rossa, il succo di un limone e un pizzico di sale. Frullare tutto insieme e alla fine se si vuole si può aggiungere dei pomodorini a dadini piccoli che daranno un tocco in più ad una crema spalmabile fantastica.

Dal sapore orientale l’hummus può essere la salsa perfetta per un panino con l’hamburger. Composto da una manciata di ceci, qualche cucchiaio di salsa tahina e il succo di mezzo limone, tutto tritato nel mixer in pochi minuti.

In Grecia hanno molte salse per condire i piatti tipici locali, tra cui la famosissima salsa allo yogurt. Molto leggera e pannosa, si potrà preparare con un vasetto di yogurt greco, il succo di mezzo limone, un filino d’olio e un pizzico di sale.