Il team di ProiezionidiBorsa è sempre pronto per informare i Lettori sulle ultime novità, che di certo non mancano in questo periodo. E infatti una grandissima novità che tutti stavamo aspettando è lo sbloccamento dei concorsi pubblici.

Già eravamo venuti a conoscenza del fatto che il concorso RIPAM fosse stato riaperto, elevando il numero dei partecipanti da 2.133 a 2.736. Con questa grande opportunità, erano stati ridefiniti anche i termini entro cui inviare la propria candidatura.

Ma adesso sono venute alle luce altre importantissime novità. La prima è la previsione di una sola prova scritta per questo importante concorso pubblico per quasi 3.000 posti. Dunque, mentre nel primo bando si specificava che il concorso avrebbe previsto prove scritte e una prova orale, nonché un’eventuale prova preselettiva, in quello di modifica queste si riducono ad una sola prova scritta. Sono abolite, quindi, le probabili 2 prove scritte e la prova orale.

Informazioni sul concorso RIPAM per 2.736 posti

Questo concorso pubblico si basa su una prova scritta e sui titoli da valutare, e riguarda la carica di Funzionario Amministrativo non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato. L’avviso di modifica si trova sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Speciale Concorsi del 30/07/2021.

L’unica prova scritta consisterà in 40 quesiti a risposta multipla sulle materie originariamente previste dal bando. Queste sono diritto pubblico, diritto amministrativo, diritto civile, organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni, contabilità di Stato ed elementi di economia pubblica, diritto del lavoro, reati contro la P.A. Inoltre, ci saranno anche domande sulla logica deduttiva-verbale, quiz situazionali e gestionali, quiz sulla conoscenza della lingua inglese e nozioni informatiche.

Una sola prova scritta per questo importante concorso pubblico per quasi 3.000 posti

Dove e quando si svolgerà la prova scritta? È proprio su questo punto che focalizzeremo l’attenzione perché da poche ore è arrivata la novità. Per la consultazione cliccare qui.

L’esame si svolgerà nell’arco temporale che va dal 30 settembre all’8 ottobre e alcune Regioni hanno già provveduto a stabilire la/le città:

Abruzzo, sede Pescara – Pescara Fiere;

Calabria, sede Reggio Calabria – Palacalafiore;

Campania, sede Napoli – Mostra d’Oltremare e Palavesuvio;

Lazio, sede Roma – Nuova Fiera di Roma;

Lombardia, sede Milano – SuperStudio Events e Spazio 90;

Puglia, sede Foggia – Fiera di Foggia;

Sardegna, sede Cagliari – Fiera di Cagliari;

Sicilia, sede Catania – MAAS Catania;

Sicilia, sede Siracusa – Centro Fiera del Sud;

I candidati residenti in Abruzzo, Marche, Umbria, Emilia Romagna e Molise devono recarsi nella sede della Regione Abruzzo. I candidati residenti in Lazio e Toscana devono recarsi nella sede della Regione Lazio. Infine i candidati residenti in Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige devono recarsi nella sede della Regione Lombardia.

