Con la riapertura dei concorsi pubblici che avevamo lasciato in un periodo di stallo dovuto al Covid 19, facciamo attenzione anche a quelli di nuova uscita. Per esempio, chi si trova in Lombardia non si può far scappare questi concorsi indetti dalla Città Metropolitana di Milano. Oppure il concorso tanto atteso della Agenzia delle Entrate. Affrettiamoci, poiché abbiamo tempo fino alla fine di settembre.

Ma concorsi non ancora scaduti con la medesima chiusura dei termini sono quelli che presenteremo in questo articolo. Occhio a questi concorsi a tempo indeterminato per diplomati e persone con licenza media. Vediamo nel dettaglio quali regioni e quali città assumono.

RAP di Palermo

Nella bellissima città di Palermo, capoluogo della Sicilia, la RAP (Risorse Ambiente Palermo) ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 46 autisti. La RAP assumerà a tempo pieno e indeterminato e non c’è bisogno di avere il diploma o la laurea poiché è sufficiente la licenza media.

Altri requisiti essenziali per poter partecipare, oltre a quelli richiesti in tutti i concorsi pubblici, sono la patente di guida di categoria C e la Carta di Qualificazione del Conducente. Questi requisiti devono appartenere al soggetto prima della scadenza dei termini, cioè sino al 29 settembre 2021. Questi documenti dovranno essere allegati alla domanda di partecipazione. Consigliamo di consultare il bando di concorso per tutte le altre informazioni.

Concorso Comune di Jenne

In provincia della capitale italiana, nella regione Lazio, il Comune di Jenne ha indetto un concorso pubblico per la copertura di vari posti a tempo pieno e indeterminato. Potranno partecipare sia coloro in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado sia coloro in possesso della licenza media.

Le figure professionali ricercate sono un Agente di Polizia Locale, un Operaio Specializzato B1, un Operaio Specializzato B3, un Istruttore Contabile.

Per il concorso di Agente di Polizia Locale, dell’Operaio Specializzato B3 e dell’Istruttore Contabile è necessario il diploma. Per il concorso di Operaio Specializzato B1 è sufficiente la licenza media. Ciò nonostante anche per il concorso di categoria B3 potrebbe essere sufficiente la licenza media a meno che non si integri un attestato di qualifica professionale. Per entrambe le posizioni è necessario il possesso della patente B o superiore. La scadenza per la presentazione della domanda è il 23 settembre 2021.

La domanda di partecipazione per il primo concorso deve essere scritta, sigillata e spedita a mezzo di raccomandata o brevi manu con la dicitura “Selezione pubblica per Autista”. Oppure ancora tramite PEC all’indirizzo rap.spa@cert.comune.palermo.it.

Le prove concorsuali si dividono in un’eventuale prova preselettiva, una prova orale e una prova di guida.

La domanda di partecipazione per il secondo concorso deve essere inviata tramite raccomandata, oppure brevi manu all’Ufficio Protocollo o tramite PEC all’indirizzo comunejenne@pec.it.

Sono previste prove scritte, orali e pratiche ma consigliamo di leggere i bandi per tutte le figure professionali per cui si concorre.