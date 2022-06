L’oroscopo dal 20 al 26 giugno è un turbinio di eventi e novità intriganti. In questa fase dell’anno si assiste a diversi cambiamenti astrologici che condizioneranno la vita dei segni zodiacali. Per la precisione, col solstizio d’estate del 21 il Sole entrerà in Cancro. Dal 23 il pianeta Venere farà, invece, rotta verso il segno dei Gemelli, mentre il giorno successivo la Luna si congiungerà a Urano.

In tutto questo, i sentimenti verranno a galla e ci si sentirà più vicini alla propria casa. Ci si potrà finalmente concentrare sui momenti di intimità, senza disdegnare attimi di creatività e dinamismo intellettuale.

Una settimana ricchissima di amore e opportunità come quella appena iniziata darà valore a racconti e idee. Infine, bisognerà aspettarsi qualche situazione non programmata, in cui improvvisare sarà fondamentale.

Dopo aver analizzato i segni più fortunati della settimana scorsa, vediamo dunque quali potranno beneficiare di quella in corso.

Cancro guarda tutti dall’alto

Col Sole nel segno, non è difficile intuire che questa settimana sarà speciale per i nativi del Cancro. Ora ci si può lasciare andare a momenti di festa ed euforia, anche se c’è chi potrebbe preferire il relax solitario. L’influsso di Venere dona tranquillità e sicurezza nei propri mezzi. La sorpresa più grande potrebbe saltare fuori questo venerdì, e seguirla potrebbe rivelarsi produttivo.

Una settimana ricchissima di amore e opportunità travolgerà il Cancro e questi 3 segni zodiacali che inizieranno l’estate al top

Il Cancro sembrerebbe tuttora inarrivabile, ma la buona sorte ha deciso di premiare anche altri 3 segni dello zodiaco. Il primo è quello dell’Ariete, che ormai non è più una novità. Da tempo si gode gli agi che la Dea Bendata ha lasciato in serbo per lui e non vuole assolutamente privarsene. In amore ci saranno occasioni da cogliere, per cui vale la pena mettersi in gioco. Il lavoro potrebbe nascondere qualche insidia, ma con la giusta determinazione tutto si potrà risolvere.

Gemelli

Saper valorizzarsi sarà importante per raggiungere i traguardi ambiti. La certezza di poter fare bene non mancherà ai Gemelli e porterà a stringere nuove collaborazioni o firmare contratti interessanti. Sfruttare la retorica darà i frutti sperati e gonfierà l’autostima come un pallone.

Bilancia

Venere che governa il segno stimola la voglia di imparare, non solo a lavoro. Questa settimana la Bilancia sentirà il bisogno di rendersi visibile agli altri e cercherà di migliorarsi in ogni modo. Potrebbe essere il momento giusto per partire e organizzare un viaggio culturale che orienti nella giusta direzione.

Approfondimento

Felicità e fortuna sono dietro l’angolo per questi 4 segni zodiacali pronti ad aprire la porta al successo