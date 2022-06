Il caldo, quando eccessivo, potrebbe creare diversi problemi. Uno di questi coinvolgerebbe, in particolare, i nostri spostamenti. Si tratterebbe del viaggiare in automobile quando le temperature sono molto elevate. I problemi non risiederebbero esclusivamente durante il tragitto da percorrere. Sarebbe infatti problematico anche il solo rientrare in un’auto che è stata prima parcheggiata per molte ore al sole. Si dovrebbero quindi adottare alcune precauzioni, utili a evitare pericoli che potrebbero essere causati dal troppo calore nell’abitacolo.

Il decalogo contro il caldo

Da tempo il Ministero della Salute avrebbe pubblicato un provvidenziale decalogo anti caldo. Ossia contenente alcune regole fondamentali a salvaguardare la salute in caso di temperature particolarmente elevate. Dal gran caldo sarebbero maggiormente colpite le persone residenti in città e in zone con pochi ripari all’ombra. Che potrebbero incorrere nella disidratazione o in un colpo di calore.

Adottare delle semplici abitudini preventive potrebbe ridurre in modo considerevole l’incidenza di conseguenze nocive a seguito di ondate di calore. Nel decalogo del Ministero della Salute, il punto numero 7 si concentrerebbe, in particolare, sulle auto al sole e sulla guida con il caldo. L’ente suggerirebbe quindi delle adeguate precauzioni che sarebbe auspicabile adottare qualora si decidesse per uno spostamento in automobile.

Quando fa molto caldo queste semplici regole potrebbero aiutare la permanenza sicura in auto parcheggiate e in viaggio

Il Ministero della Salute suggerirebbe alcuni utili comportamenti precauzionali per limitare gli effetti del caldo in auto. Se avessimo, ad esempio, lasciato l’auto parcheggiata al sole per diverso tempo, prima di entrare dovremmo aprire gli sportelli. Ciò ci permetterebbe di evitare l’entrata in un abitacolo bollente e soffocante, con il rischio di sentirci male. Sempre per salvaguardarci da malesseri, dovremmo partire con i finestrini abbassati oppure accendendo l’aria condizionata.

Molta attenzione dovrebbe essere prestata ai nostri passeggeri, soprattutto se bambini. Prima di sistemarli sui seggiolini, infatti, dovremmo verificare che i tessuti non siano bollenti. È poi molto importante la questione dell’auto parcheggiata al sole. Dobbiamo evitare la permanenza all’interno in questo caso, se il parcheggio non è all’ombra. Ma, in ogni caso, non dobbiamo mai lasciare, e neanche per una breve frazione di minuti, bambini, persone o animali dentro l’abitacolo. Quando fa molto caldo queste semplici regole potrebbero quindi aiutarci ad evitare di correre rischi anche gravi.

Lettura consigliata

3 semplici trucchi che farebbero risparmiare tempo e soldi per pulire e far luccicare la nostra auto ed evitare di portarla all’autolavaggio