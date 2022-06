In estate sono tra i frutti più rappresentativi della stagione. Melone e cocomero sono delle ottime soluzioni anche come sostituti dei pasti tradizionali. Un bel piatto di melone col prosciutto o una bella fetta di anguria fresca spesso diventano la nostra cena. Non tutti, però, li amano. Il che potrebbe essere un problema in famiglia. Comprare una anguria intera, o mezza, se poi dovessimo mangiarla solo noi, non sarebbe il massimo. Obbligandoci, magari, a rinunciare a questa delizia, ottima per reidratare i liquidi persi. Idem per il melone. Se dovesse piacere solo a noi, ciò potrebbe essere un impedimento a comprarlo. Che fare, altrimenti, con quello che avanza?

Incredibile quello che possiamo fare con le bucce del cocomero e del melone, invece di buttarle

In realtà faremmo un errore a buttarli, perché se avanzano cocomero e melone possiamo creare un buonissimo dolce. E, addirittura, anche con le bucce di entrambi non dovremmo commettere lo sbaglio di buttarle nel cestino. Un po’ come accade con le bucce del limone, che si prestano a tante soluzioni alternative.

Ad esempio, con le bucce del melone potremmo creare un ottimo liquore. Funziona un po’ come con il limoncello. In pratica, dovremo prendere le bucce e lavarle con grande attenzione. Vanno tagliate a fettine sottili e messe in un contenitore, ricoperte da mezzo litro di alcol a 95 gradi. Lasciamo macerare per 14 giorni. Una volta fatto, dovremo prendere 700 millilitri di acqua e metterli a bollire insieme a mezzo chilo di zucchero di canna, mischiando. Quando lo zucchero sarà sciolto, dovremo fare così. Versiamo, filtrandolo, l’alcol con le bucce nell’acqua e mescoliamo. Mettiamo il tutto in un vasetto e lasciamo riposare per tre settimane. A questo punto, filtriamo il liquido con un colino e mettiamolo in freezer.

Se avanzano cocomero e melone possiamo creare un buonissimo dolce estivo più 1 trucco per utilizzare al meglio anche le loro bucce

Con le bucce di anguria, invece, potremmo preparare un’ottima marmellata. Togliamo il verde dalla buccia e tagliamola a pezzetti. Mettiamola a bollire insieme a zucchero semolato (il 75% del peso delle bucce), zucchero a velo vanigliato e un poco di acqua. Mescoliamo di tanto in tanto, lasciando cuocere per due ore a fuoco bassissimo. Spegniamo, aggiungiamo un poco di cannella, amalgamiamo e lasciamo raffreddare in un vasetto chiuso ermeticamente.

Con l’anguria e il melone avanzati, invece, possiamo fare un ottimo sorbetto. Dobbiamo semplicemente tagliare a tocchetti il cocomero in più o il melone avanzato. Devono essere entrambi privi di semini. Li mettiamo poi nei classici sacchetti per alimenti e li facciamo congelare nel surgelatore. A questo punto, li inseriamo in un tritatutto e frulliamo. Senza esagerare, per non farli sciogliere. Il sorbetto è pronto.

Lettura consigliata

Finalmente svelato il trucco per scegliere al primo colpo un melone maturo e un cocomero dolce senza più sbagliare