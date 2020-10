Facendo queste cose, ogni giorno roviniamo i nostri capelli. Perché molte di quelle che sono delle abitudini comuni e diffuse vanno assolutamente evitate. Prima che sia troppo tardi, ovverosia ritrovarsi con la chioma rovinata.

I piccoli accorgimenti quotidiani possono infatti portare ad evitare la misura drastica, ovverosia quella di ricorrere al taglio con le forbici perché ormai il danno è fatto. Perché un po’ tutti ogni giorno roviniamo i nostri capelli facendo queste cose, ecco quali.

Ogni giorno roviniamo i nostri capelli facendo queste cose, dal lavaggio alla pettinatura

Al riguardo partiamo dal lavaggio dei capelli, che non sempre è corretto. E questo quando, anziché far leva sui rimedi naturali, si usano all’eccesso prodotti che danneggiano la cute. A partire dalle creme e passando per i balsami e per l’utilizzo di shampoo che, anziché delicati, si rilevano invece particolarmente aggressivi.

Il capello bagnato, dopo averlo correttamente lavato, deve essere inoltre trattato con cura. E questo perché, rispetto a quando sono asciutti, i capelli bagnati sono decisamente più fragili. Di conseguenza la frizione dei capelli per asciugarli deve essere delicata. Così come, magari per sbrigarsi altrimenti arriviamo tardi ad un appuntamento, l’asciugatura non deve mai avvenire con il phon sparato alla massima temperatura.

Massima attenzione, inoltre, pure alla pettinatura. Mai pettinare i capelli di fretta magari afferrando la prima spazzola che capita. Per quanto sopra detto, inoltre, i capelli bagnati non andrebbero mai pettinati.

La bellezza dei tuoi capelli passa anche da quello che mangi e da quello che bevi

I capelli sono espressione del nostro stato di salute e di benessere. Il che significa che la bellezza dei capelli passa pure attraverso un’alimentazione sana ed equilibrata unitamente all’assenza di vizi nocivi per la salute, dal fumo al consumo di alcolici.

L’azione nociva del fumo di sigaretta è infatti ad azione vasocostrittrice, andando a danneggiare la crescita sana dei capelli attraverso diversi meccanismi secondo quanto è emerso da numerose ricerche. E tra queste uno studio del Far Eastern Memorial Hospital a Taipei, la capitale di Taiwan.